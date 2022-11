Posponen audiencia de Pablo Lyle por segunda ocasión

La defensa del actor esperan respuesta sobre nuevo juicio solicitado, ya que consideran que el jurado fue influenciado por lo mediático del caso y buscan una sentencia justa

Una vez más la audiencia de Pablo Lyle fue pospuesta debido a que la defensa del actor argumentó que por lo mediático del caso el jurado estuvo influenciado y no logró que se tomara una decisión objetiva, por lo que están esperando la respuesta del juez sobre si se realizará otro juicio o solo se dictará la sentencia.

El abogado de Pablo Lyle, Bruce Leher, comentó a Telemundo que buscan una moción para un nuevo juicio y esperan que en este le vaya mejor.

Hace unas semanas familiares y amigos de Pablo Lyle pidieron ayudar al actor con donaciones para cubrir sus gastos legales, su meta era de 100 mil dólares.

El 31 marzo de 2019, la vida del actor cambió para siempre tras golpear a un hombre que murió durante una discusión de tráfico en Miami, Pablo Lyle le propinó un golpe a Juan Ricardo Hernández, hombre de 63 años. Éste cayó al suelo y falleció cuatro días después.

Hasta el momento los familiares del actor de Mirreyes Vs Godínez no se han pronunciado al respecto.