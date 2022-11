Pinocho tardó mil días en rodarse; Es un sueño de Guillermo del Toro

Representa la mitad de mi carrera, dijo el guionista mexicano

Guillermo del Toro reveló más detalles sobre la realización de Pinocho, el filme animado ambientado en la Italia fascista de la década de 1930 y que le llevó mil días de rodaje.

El oscarizado director mexicano presentó su versión de Pinocho a los estudios y productores de Hollywood muchos años antes de que el gigante del streaming, Netfli, finalmente comprara los derechos en 2018.

“He estado luchando para lograr hacer esto durante la mitad de mi carrera”, dijo Del Toro.

La película requirió más de mil días de rodaje debido a que utiliza el método de animación stop-motion, en el que los títeres se manipulan cuadro por cuadro para crear la ilusión de movimiento. Cabe destacar que para Del Toro, el uso de imágenes generadas por computadora nunca fueron una opción.

“Fue muy pertinente para mí hacer una historia sobre un títere con títeres, y los títeres creen que no son títeres. Es una especie de cosa caleidoscópica y telescópica muy hermosa”, dijo.

“En América del Norte, la animación se ve un poco más como un género para niños. Una de las cosas que creo que todos están tratando de cambiar, no solo nosotros, es decir: ‘La animación es cine, la animación es actuación, la animación es arte'”, afirmó.

La animación stop-motion puede “tocar cosas profundamente conmovedoras y profundamente espirituales”, pero es “una técnica que está constantemente al borde de la extinción”, dijo. “Solo lo mantienen vivo los fanáticos locos… ¡nosotros lo mantenemos vivo!”.

Guillermo del Toro siempre ha sido fan del títere

Si bien la historia de Pinocho explora los lazos entre padre e hijo, Del Toro quedó fascinado con el personaje cuando era niño, cuando su madre, con quien era muy cercano, le hizo conocer a la traviesa marioneta.

“Siempre coleccioné cosas de Pinocho… Mi madre y yo vimos (la película) juntos cuando yo era muy joven, y ella siguió dándome Pinochos durante toda mi vida”, recordó.

La madre de Del Toro falleció el mes pasado, solo un día antes del estreno mundial de la película en Londres. Del Toro dijo entonces a la audiencia que estaban a punto de ver una película “que me ha unido a mi mamá toda la vida”.

La trama de ‘Pinocho’

El filme de Guillermo del Toro se sitúa en el mundo de entreguerras de Benito Mussolini.

“Quería (ubicar la película en) un momento en el que comportarse como un títere fuera algo bueno”, dijo Del Toro a AFP en la alfombra roja del AFI Fest.

“Quería que Pinocho fuera desobediente”, agregó. “Quería que Pinocho, que era el único títere, no actuara como un títere. Pensé que temáticamente eso era perfecto”.

En tanto a la ubicación de la historia, relacionada al fascismo, Del Toro dijo “es algo que me preocupa porque es algo a lo que la humanidad parece volver. Siempre lo he visto, siempre vivo en el fondo, o en primer plano”.

Pinocho de Guillermo del Toro estará disponible en Netflix a nivel mundial a partir del 9 de diciembre. El elenco de actores de doblaje de la película en inglés incluye a Ewan McGregor, Cate Blanchett, John Turturro y Tilda Swinton.