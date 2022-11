Piden cuidar uso de anafres y calentones

Deben contar con una ventilación adecuada en los hogares

Ante ingreso de un frente frío al estado en el transcurso de esta semana, la Secretaría de Salud (SS) advirtió sobre el uso de anafres y calentones, pues, de no utilizarlos correctamente, pueden provocar intoxicaciones.

Destacó que, cuando se presentan bajas temperaturas, las personas suelen recurrir a mitigar el frío por medio de estufas de gas, anafres, braceros y leña, lo que representa un riesgo importante para la salud en caso de que los lugares en los que son utilizados no cuenten con una buena ventilación.

Agregó que estos artefactos producen monóxido de carbono, el cual es un gas sin olor, ni color y que, al ser inhalado, puede causar intoxicación, además de generar daños internos en el organismo.

Ante esta posibilidad, la SS pidió a las y los sonorenses mantener buena ventilación en los hogares cuando se enciendan estufas de gas o de leña, anafres o calentones eléctricos, ya sea dejando abiertas las puertas del interior de la casa o entreabiertas una o dos ventanas.

Las personas que utilicen leña para calentar la casa o los cuartos deben evitar dejarla encendida al momento de ir a dormir y cerciorarse que esté bien apagada y que no desprenda humo.

La institución médica recordó que en caso de sospecha de intoxicación por monóxido de carbono hay que abrir ventanas y puertas, salir a tomar aire fresco, apagar artefactos de combustión, ya sean de gas o braceros, acudir de urgencia a una unidad hospitalaria y marcar al número de emergencia 9-1-1.