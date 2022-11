Pasea Harry Styles por Chapultepec previo a su concierto

El cantante británico fue abordado por varios fans a quienes entregó autógrafos

El cantante británico Harry Styles fue captado mientras recorría la zona de Chapultepec en la Ciudad de México a horas del primero de dos shows que dará en el Foro Sol.

Mientras espera la hora de su próximo concierto, el ex One Direction salió del hotel donde se encuentra hospedado en la capital para conocer La Casa Luis Barragán.

Durante su visita, el intérprete de “Sign of the Times” le dio autógrafos a algunos de sus fans.

En redes sociales circularon fotos y videos que captaron los seguidores de Harry Styles para presumir las firmas que repartió.

Uno de los autógrafos que se viralizó en redes sociales fue uno que el artista hizo en un bordado de una joven que se encontraba en la Casa Luis Barragán.

El paseo de Styles en la capital también provocó memes debido a que una fotografía lo mostró a un lado de un puesto de tacos ubicado sobre Paseo de la Reforma.

Harry Styles ofrecerá dos conciertos en el Foro Sol este 24 y 25 de noviembre, como parte de su gira “Love On Tour”.

Fans esperan a Harry Styles afuera de su hotel

Con la esperanza de verlo, cerca de 60 fans lo esperaron la mañana de este jueves fuera de su hotel con fotografías para que las autografiara, peluches bordados y hasta portaban cardigans de colores como los que ha usado el cantante.

Casi a las 13:00 horas, tres camionetas salieron del hotel para sacar al intérprete de “Watermelon Sugar”, quien no se detuvo ni se dejó ver, para decepción de sus seguidores, en su mayoría adolescentes.

Varios fanáticos continuaban a la espera hora y media después de que se retiró, aunque personal del hotel dijo desconocer si volvería.

Por la mañana circulaban videos de asistentes al concierto, que llegaron temprano al Foro Sol, donde se escucha la prueba de sonido de los músicos de Styles.