Padece Britney Spears de los nervios

Revela que el padecimiento no tiene cura; Asegura que ello le provoca dolor y entumecimiento en la parte derecha de su cuerpo

Britney Spears dio a conocer parte de su estado de salud en Instagram, donde le confesó a sus seguidores que padece de una enfermedad en los nervios que le provoca dolor y entumecimiento en la parte derecha de su cuerpo.

Mediante un posteo en Instagram, la intérprete de “Toxic” explicó que suele bailar porque encontró en dicha actividad algo de alivio.

“(Tengo) Daño en los nervios en el lado derecho de mi cuerpo… no hay cura, excepto Dios, supongo”, escribió Britney Spears en Instagram.

En el posteo, la estrella pop intentó explicarle a sus seguidores que su problema de salud se trata de un daño en los nervios, provocado por la falta de oxigenación en el cerebro.

“A veces, el daño a los nervios se produce cuando no le llega suficiente oxígeno al cerebro… tu cerebro literalmente se apaga… bla, bla, bla, vieja historia… en ese lugar no respiraba cuando se necesitaba. El daño a los nervios hace que partes de su cuerpo se entumezcan”, indicó Spears.

Asimismo, Britney Spears describió cómo vive sus días con las afecciones, indicando que llega a sentir dolores, piquetes y entumecimientos.

“Los nervios son pequeños y se siente como alfileres y agujas desde el lado derecho de mi cuerpo se dispara hasta mi cuello y la parte que más duele es mi sien en mi cabeza… Pica y da miedo. Los últimos tres años desde que salí de ese lugar he estado en un leve estado inconsciente… No podía enfrentarlo. Era demasiado aterrador”, añadió.

Ante esta situación, la cantante mostró cómo procura remediar parte del dolor, adjuntando un video de uno de sus bailes y mostrando una cara positiva sin importar su problema de salud