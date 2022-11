Ofrece Ricardo Arjona concierto de duetos en el Auditorio Nacional

El guatemalteco regresó a los espectáculos en vivo con lleno total

Ricardo Arjona ofreció un concierto de dueto entre él y sus seguidores en el Auditorio Nacional.

En su primera de tres presentaciones con el boletaje agotado, los presentes le demostraron al guatemalteco lo fanáticos que son de su lírica. Éxitos como “El Problema”, “Historia de Taxi” y “Fuiste Tú” fueron cantados a todo pulmón.

“Hay tantas cosas que han pasado tantos años, tantas canciones. Hace dos años que nos encerraron y hoy pagamos los platos rotos de aquella hazaña. Hermanos, estoy feliz de estar de regreso”, compartió el cantante, de 58 años.

La sorpresa llegó con “Mi Novia Se Me Está Poniendo Vieja” y Manuel Mijares, quien apareció entre el público y fue invitado al escenario para interpretar a dueto el tema.

“La primera que escuchó la canción fue la mamá de Manuelito y pensó que la escribí para ella, nunca le quitamos la ilusión”, contó Arjona.

Acompañado de cinco músicos y dos coristas, el intérprete hizo un repaso por temas como “Si Fuera Yo”, “A Ti”, “Sin Daños a Terceros”, entre otros.

Con su guitarra, sentado en una esquina, complació a varios de los presentes con pedacitos de canciones que le pedían.

En un escenario adornado con muchas velas y una gran pantalla en el medio, el cantante deleitó con “Morir Por Vivir” y “El Amor Que Me Tenía”, temas de su último álbum, Blanco, lanzado en 2020.

En un nutrido repaso por grandes éxitos, el guatemalteco se tomó el tiempo para platicar con su público en lo que llamó “quejas masculinas”, donde contaba algunos de los momentos que ha vivido como hombre intentando acercarse a las mujeres.

“Quiero tener el derecho de gritar a los cuatro vientos lo que siento desde adentro”, expresó antes de interpretar “Desnuda”.

Tanta fue la conexión de Arjona con el público que mientras cantaba tomó el celular de una asistente para dedicar por videollamada “Señora de las Cuatro Décadas” a su amiga que no pudo asistir.

Con un traje holgado con chaleco y tenis, el cantautor recorrió todo el escenario, tocó la guitarra y un par de veces el piano.

Además, se mostró atento a los mensajes que su público le mostraba en carteles, como cuando le dedicó “Acompáñame a Estar Solo” a una fanática, que había escrito: “Te acompaño en el tour desde julio”.

El público, en su mayoría femenino, se mantuvo de pie en todo momento y eufórico a cada tema que retumbó en el inmueble de Reforma.