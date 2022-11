Multarán a Cristiano Ronaldo por declaraciones contra técnico del Manchester United

El astro recibirá una sanción de la Liga Premier por un millón de libras tras sus dichos contra el técnico

Cristiano Ronaldo se haría acreedor a una multa de un millón de libras luego de sus declaraciones en las que dijo sentirse traicionado en el Manchester United y no respeta al técnico.

De acuerdo a MetroUK, el club de la Premier League le impondrá como castigo la alta suma de dinero, mientras otros medios europeos, como Marca, manejan que la permanencia del atacante en Old Trafford es insostenible.

Este domingo Sky Sports publicó una entrevista con Cristiano, quien afirmó que varias personas en el United, incluido el DT Erik Ten Hag, lo querían fuera. Esta situación hizo que se sintiera traicionado.

También, el atacante de 37 años, que alista su participación en Qatar 2022 con Portugal, dijo que no le tiene respeto a Ten Hag, porque él “no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”.

Ronaldo ha sido suplente desde que el estratega neerlandés tomó el mando esta temporada.

Por el momento, el Manchester United publicó un comunicado en el que dice “tomará nota de la cobertura mediática” de la entrevista a Cristiano, para luego dar su respuesta.

“Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos”, dice el resto del comunicado.