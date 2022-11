Muere el actor Héctor Bonilla a los 83 años de edad

Era uno de los más completos histriones del cine y la televisión mexicanos

El actor Héctor Bonilla murió este viernes 25 de noviembre a los 83 años, reportó la Secretaría de Cultura.

“La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo amanecer”, informó.

Héctor Hermilo Bonilla Rebentun nació el 14 de marzo de 1939 en Tetela de Ocampo, Puebla.

El actor, productor, director y músico estudió en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes de México (INBA) en la Ciudad de México y debutó en 1962 con la cinta Jóvenes y bellas.

En la televisión su primera aparición fue en 1967 con la telenovela La casa de las fieras.

Aunque fue famoso por su participación en la película Rojo amanecer, también trabajó en cintas como Patsy, mi amor, Mónica y el profesor, Matinée, Doble indemnización y Luces de la noche.

En la televisión, sus participaciones en telenovelas fueron bastas, desde Rosa Salvaje, La gloria y el infierno, La pasión de Isabella, Vanessa y Mirada de mujer, el regreso.

En la película Rojo amanecer, interpretó a un padre de familia en medio del conflicto de la Matanza de Tlatelolco de 1968 y con ella cobró fama internacional.

También es muy reconocido su trabajo en la película El bulto, que trata de la matanza del 10 de junio de 1971, fecha recordada como el “Jueves de Corpus” o “El halconazo”.

En teatro, lanzó ¡Vivan los muertos! y Almacenados, una obra en la que retrata la vida de un hombre que empieza a aceptar que es el momento de su retiro.

Participó en el doblaje al español de la película animada Ratatouille, donde su hijo, Sergio Bonilla, da voz al protagonista

Estuvo casado con la actriz Socorro Bonilla, de quien se divorció para casarse años después con la actriz Sofía Álvarez. Le sobreviven tres hijos Leonor, Sergio y Fernando.

Comparten epitafio

Por otra parte, su familia, lanzó un comunicado donde destacan al actor como un ejemplo de vida.

“Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su pérdida. Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente”.

También compartieron el epitafio que el intérprete escribió para sí mismo.

“Se acabó la función, no estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada”.

En 2019, fue cuando se reveló el diagnóstico, donde el actor aseguró que estaba viviendo días extra, pues su enfermedad no podría tratarse con quimioterapia, no obstante, nunca dejó de trabajar.