Muere anciano en la vía pública en el Centro

Se desconoce la identidad de la persona de aspecto indigente quien fue hallado en el bulevar Luis Encinas casi esquina con la calle Jesús García

El cadáver de una persona del sexo masculino, fue localizado la mañana de ayer, tirado en la vía pública del sector Centro de Hermosillo.

El hallazgo sucedió alrededor de las 7:00 horas, en una acera del bulevar Luis Encinas, casi esquina con calle Jesús García.

En el reporte a la Línea de Emergencias 911 se indicó que en el lugar mencionado estaba una persona de la tercera edad recostada, que no respondía a los estímulos.

El reporte fue atendido por agentes policiacos de diversas corporaciones y paramédicos de Cruz Roja, siendo éstos los que auscultaron al hombre e indicaron que no contaba con signos vitales.

La persona fallecida no fue identificada, al parecer no tenía domicilio fijo en la ciudad; tenía aproximadamente 70 años, y era de cabello cano; el tipo de vestimenta no fue proporcionado por las autoridades.

Personal del Departamento de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, procesaron el sitio e indicaron que al parecer el cuerpo no presenta signos de violencia.

Un agente del Ministerio Público del Fuero Común dio fe de deceso y ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de las pruebas periciales de ley, que revelarán la causa de muerte.