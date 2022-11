Muere anciana arrollada por microbús

La fémina fue embestida por la unidad de la Ruta 23 que circulaba a exceso de velocidad, según dijeron testigos

Los vecinos de la Colonia Tacuba querían quitarle la sonrisa al microbusero de la Ruta 23 que arrolló a una mujer adulta mayor, en la Calzada México-Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo.

“¡Bajen al chofer tantito, bájenlo!”, gritaban los hombres a los policías, pues el conductor estaba detenido y abordo de una patrulla.

“Todavía te ríes, hijo de tu p’ta madre. Tienes el descaro”, le decía uno al conductor, cuyo rostro no se definía por la ventanilla con protecciones.

“Que según no la vio, ¡cómo no la va a ver! Estos güeyes siempre vienen echando carreritas”, reclamaba una mujer.

Un joven que intentó ayudar a la señora de unos 70 años contó que entre él y otras personas empujaron el microbús para moverlo y así liberarla.

Y es que la mujer quedó debajo de la unidad con la cabeza hacia el pavimento, y uno de sus zapatos negros a tres metros de distancia.

“Se tardó mucho. La señora estaba viva. Esa mamada (el botón) no sirve de la cámara. Estábamos apretando y no sirve”, reclamaba el joven.

Al notar que la mujer desconocida dejó de respirar, los testigos dieron pasos atrás y dejaron que los policías acordonaran alrededor del micro.

Así esperaron hasta que llegaron los peritos, quienes decidieron que una grúa debía alzar la unidad y de esa manera ellos podrían acceder al cuerpo y meterlo en una bolsa blanca.

Después de esa maniobra, los peritos y policías alzaron la bolsa y ante la mirada sorprendida de los curiosos, pasaron por debajo del microbús para caminar hacia la ambulancia forense.

Horas más tarde la Secretaría de Movilidad informó que cancelarían la concesión de la unidad con derrotero Rosario-Toreo, y las sanciones correspondientes.