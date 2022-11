Muere actor de Duro de Matar a los 66 años

Clarence Alfred Gilyard Jr., se dedicaba a la fecha a la docencia en la Universidad de Nevada

El actor Clarence Alfred Gilyard Jr., mejor conocido como Clarence Gilyard Jr., murió a los 66 años de edad.

El actor es recordado por su papel como terrorista informático en Duro de Matar, aún no se conocen las causas de su deceso.

La Universidad de Nevada fue quien dio a conocer el fallecimiento del histrión, donde se había desempeñado como profesor de cine y teatro en la Facultad de Bellas Artes desde 2006.

“Es con profunda tristeza que comparto esta noticia. Sus estudiantes estaban profundamente inspirados por él, al igual que todos los que lo conocieron. Tenía muchos talentos extraordinarios y era muy conocido en la universidad a través de su dedicación a la enseñanza y sus logros profesionales”, dijo Nancy Usher, decana de la Universidad.

“El profesor Gilyard fue un faro de luz y fuerza para todos los que lo rodeaban en la UNLV. Cada vez que le preguntamos cómo estaba, alegremente declaraba que estaba ‘¡Bendito!’, pero lo somos quienes tuvimos la suerte de ser sus colegas y estudiantes durante tantos años. ¡Te amamos y te extrañaremos mucho, profesor G!”, expresó Heather Addison, directora de cine de la Universidad de Nevada.

Clarence Gilyard Jr. nació el 24 de diciembre de 1955 en Moses Lake, Washington; se desempeñó un año como cadete en la Academia de la Fuerza Aérea para más tarde acudir a la Universidad Estatal de California, Long Beach y la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills para obtener su licenciatura en actuación.

Gilyard causó una gran impresión con sus interpretaciones en la década de los 80. En 1986 hizo su debut en la pantalla grande con su aparición como Sundown en Top Gun, dos años después consiguió el papel de Theo, un terrorista informático en Duro de Matar.

“Estaba como ¡guau, un terrorista! Lo cual está tan fuera de la caja para un joven afroamericano, ya sabes, que le ofrezcan esto (el papel). Me habían estado buscando. ¡Esto fue como salido de un sueño!”, comentó Gilyard cuando consiguió el papel de Theo, para Nevada Public Radio.

Clarence también logró desempeñarse en producciones televisivas como Matlock, Walker, Texas Ranger, además de Karate Kid 2, CHiPS y Left Behind.