Mantendrá prohibición a venta de cuetes en abarrotes; Ayuntamiento de Hermosillo

Por seguridad y para evitar molestias auditivas a personas y mascotas, se mantiene la política de cero tolerancia a la venta clandestina de dichos dispositivos

“Como lo hicimos el año pasado, no vamos a dar permisos para que se vendan cohetes aquí dentro de la mancha urbana y estaremos muy atentos a las detonaciones en barrios y colonias que causen molestias”, advirtió Florencio Díaz Armenta.

El Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo ratificó que la política municipal en materia de pirotecnia es limitar el riesgo para quienes utilicen estos artículos y evitar que el ruido producto de su detonación altere la tranquilidad de personas y la salud de animales de compañía.

Lo acompañaron Alejandro López Parada, director de Inspección y Vigilancia y Sergio Orlando Flores, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil (UMPC), quienes definieron las competencias de sus respectivas áreas con respecto al uso de estos dispositivos en eventos, su venta clandestina y posibles sanciones para quienes sean denunciados por terceros por detonar este tipo de artefactos.

La posibilidad de autorizar pirotecnia en eventos sociales como bodas, bautizos, quinceañeras u otras festividades estará condicionada a que se trate de dispositivos que emitan luz, pero no ruido, explicó el director de Inspección y Vigilancia.

El director de la UMPC confirmó que en la presente administración municipal no se darán las autorizaciones para los negocios que en el pasado vendían este tipo de productos, también continuarán los operativos de supervisión y aseguramientos en colonias para evitar venta clandestina en establecimientos y vía pública.

El Secretario del Ayuntamiento precisó que existen dos lugares fuera del casco urbano, en San Pedro y en la salida sur de la ciudad, que cuentan con autorización permanente para comercializar estos productos, quienes los adquieran ahí no incurren en ninguna ilegalidad, pero si un vecino se queja porque alguien los detona, este último comete una falta al bando de Policía y Buen Gobierno de Hermosillo.

“Si no hay una denuncia no está infringiendo el Bando de Policía y Buen Gobierno, porque la gente no tiene alguna molestia, sólo actuaremos en base a denuncias por la detonación de cuetes, una cosa es detonar y otra vender, para venta no daremos permisos, eso está muy claro, si intentaran abrir los vamos a clausurar”, estableció.