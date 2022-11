Localizan 50 bolsas con restos humanos

El hallazgo ocurrió luego que un perro fue visto por vecinos del fraccionamiento Santa Fe paseando con una mano humana en las calles

Autoridades estatales y el colectivo “Hasta Encontrarte” han encontrado, desde el viernes pasado a la fecha, al menos 50 bolsas con restos humanos y una osamenta de una mujer al interior de una finca en el municipio de Irapuato, en Guanajuato.

Bibiana Mendoza, integrante de quienes buscan a sus desaparecidos en Irapuato, expresó que los restos humanos fueron hallados emplayados en paquetes similares a los de cocaína.

“El hallazgo se dio porque un canino llegó a un domicilio aledaño con una mano humana, vecinos dieron alerta a las autoridades, éstas no llegaron al lugar hasta que una persona avisó a un tránsito, luego llegaron a las 11:00 horas las autoridades, no nos dimos cuenta hasta la tarde y llegamos ese viernes alrededor de las 20:00 horas, ya no se nos permitió el acceso, dijeron que habían acabado de trabajar”, dijo.

Mendoza describió que el viernes se encontraron 22 bolsas con restos humanos, el sábado pasado, nueve bolsas más, el domingo, otras 10 bolsas, y ayer lunes, al menos nueve bolsas han sido encontradas.

“También la osamenta de una femenina al parecer con más de un año y medio que hubiera perdido la vida y la hubieran sepultado en este lugar”, dijo.

“Hay muchos puntos de revisar en el predio, vimos que el contexto de aquí es que excavaron alrededor de dos metros y enterraban restos emplayados, encima otra capa, y luego otra, eran como tres capas alrededor de cuatro bolsas emplayadas en una misma fosa”.

Añadió que el terreno, de aproximadamente 30 por 60 metros, sólo se encuentra bardeado con tabiques y tiene dos entradas.

“Es una zona muy transitada, está a unos metros del asta bandera, que es entrando de la carretera de León a Irapuato, está un Oxxo en una esquina, está una zona escolar muy cerca del área, desde arriba del puente que da al CBTIS de Irapuato se ve perfectamente el predio y cómo están trabajando autoridades con víctimas, es sumamente urbana, preocupa porque el helicóptero del Estado todos los días transita por ahí, casualmente desde el viernes no se le ha visto por ahí”, comentó.