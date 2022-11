Lluvias  y falta de limpieza causa brote de dengue

Por primera ocasión registraron el tipo dos; En los últimos 20 años no se habían registrado lluvias extraordinarias como las ocurridas en meses anteriores y ello ocasionó más maleza y mosco

Las lluvias extraordinarias registradas este año y la falta de limpieza en patios de las casas, favoreció el aumento de dengue, principalmente en el sur de Sonora, y que por primera ocasión se reportaran casos tipo dos, informó el coordinador de vectores del Distrito cinco de la Secretaría de Salud en el estado, Germán Quiroz Chávez.

Recordó que desde 1983, cuando llegó el dengue a Sonora, en el municipio de Guaymas se reportaron casos del serotipo uno y tres, sin embargo, no habían ocurrido casos del tipo dos, hasta este año, lo que provocó que la población estuviera más susceptible a las picaduras del mosco transmisor.

Agregó que además este año aumentó la movilidad de personas, tras dos años de encierro por la pandemia, por lo que pudo venir alguien de otra región que fue picada por un mosco y éste a su vez transmitir la enfermedad.

Advirtió que aunque en la mayor parte del estado se están presentando bajas temperaturas, el mosquito transmisor del dengue sigue circulando, por lo que la Secretaría de Salud recomendó continuar con las medidas preventivas.

La institución recordó a la población que para evitar la reproducción del mosquito es necesario mantener los hogares libres de botes o recipientes donde se acumule el agua, pues es donde el insecto deposita los huevecillos y eclosionan en larvas, para posteriormente convertirse en mosquitos adultos.

Otras acciones para cuidarse es la de lavar y cepillar los recipientes que normalmente contienen el vital líquido, como el bebedero de las mascotas, el lavadero o barricas, esto con la finalidad de eliminar cualquier rastro de huevecillos.

De acuerdo a la SSA, también hay que voltear los recipientes que no se utilicen para que no acumule agua; tapar los recipientes y tirar todo aquello que ya no se utilice, como las llantas.

La Secretaría de Salud precisó que las corcholatas de los refrescos son criaderos importantes que deben de ser eliminados, porque, aunque su tamaño es minúsculo, es el hogar perfecto para que la reproducción del mosquito ocurra sin problema