La ilusión sigue intacta, todo puede pasar; Afirma Guillermo Ochoa

El capitán de la Selección Mexicana pide a los fanáticos no perder la esperanza

La Selección Mexicana tiene dos grandes rivales en el Mundial de Qatar: su futbol y el pesimismo de la gente.

El capitán Guillermo Ochoa lanzó un mensaje para combatir ese entorno. Ese es el mismo discurso de otros jugadores como Rodolfo Cota y hasta el de la esposa de Andrés Guardado, Sandra de la Vega.

“Competir y luchar hasta el final Mientras existan posibilidades, la ilusión sigue intacta. Aún queda un juego donde todo puede pasar y depende de nosotros. Momento de creer, esto aún no termina”, escribió Memo. La publicación tenía ya más de 300 mil “me gusta”.

La Selección Mexicana no puede entrenar durante el día debido a las altas temperaturas en Qatar, por eso la visita familiar no alteró el programa de la concentración. Se trataba de que los jugadores tuvieran esa inyección de ánimo ahora que se juegan en el Mundial la vida contra Arabia Saudita.

“Apoyándolos y creyendo en ellos, nosotros como familia apoyarlos al 100, que sepan que estamos con ellos y creemos en ellos, pero sobre todo la gente que se motive y que los motiven, que aplaudan, que se dejen de estar quejando y echando malas vibras”, comentó De la Vega.