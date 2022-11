Jugará Chicharito con equipo español en la Liga Kings

El mexicano Javier Hernández estará con el equipo Porcinos FC

Javier Hernández jugará para el equipo Porcinos FC, un club de futbol 7 para streamers y del cual Ibai Llanos es presidente.

El goleador mexicano agradeció el anuncio que hizo la Kings League, que le dio la bienvenida y anunció el fichaje del astro de la MLS a través de un video donde se pueden apreciar diferentes momentos de su carrera.

“Imaginemos cosas chingonas”, dijo “Chicharito”.

“Hola gente, he llegado a la Kings League. Estoy muy contento, muy feliz. Es un proyecto que va a dar mucho, que vamos a disfrutar muchísimo, y esperamos que ustedes también lo puedan disfrutar. Estoy muy contento y muy feliz, nos vemos pronto”.

Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más popular en España, es el presidente de Porcinos FC y uno de los hombres que más admira Hernández, quien es un fanático de hacer transmisiones de sus juegos “Call of Duty” en la plataforma de Twitch.

La King’s League contará con la participación de ex futbolista como Iker Casillas, Gerard Piqué y Sergio “Kun” Agüero. Arrancará en enero y se podrá ver en vivo por el canal de la Liga.

Se tiene prensado que más futbolistas en activo pueda participar en estos duelos de streamers.