Jennifer Lawrence se aleja del estrellato

Busca cintas que impacten; La actriz busca papeles pequeños y que dejen mensajes

Los visitantes del bar gay Pieces, en Nueva York, pueden esperar que haya bebidas fuertes y espectáculos drag ruidosos, pero lo que quizá no esperen es ver a Jennifer Lawrence luchando con una amiga en el suelo. Ah, y la amiga es Adele.

Todo ocurrió en 2019, poco después de que Lawrence comenzara a salir con su ahora marido, Cooke Maroney, y apenas unos meses después de que la actriz iniciara su proyecto de intentar moverse por el mundo como un ser humano normal.

En el apogeo de su fama, cuando encabezaba la franquicia Los Juegos del Hambre, cualquier noche en público habría requerido la presencia de guardias de seguridad, pero Maroney a menudo pedía reunirse con Jennifer Lawrence en bares, y ella no iba a estropear esos lugares presentándose con dos guardaespaldas corpulentos.

Lo que descubrió, para su sorpresa, es que el mundo le permitía regresar a él con relativa facilidad. Esa fue la lección que trató de impartir a Adele cuando la cantante le envió un mensaje de texto sugiriéndole que fueran a un concierto. Lawrence contestó que estaba en Pieces, bebiendo.

Adele le respondió con una pregunta: ¿Hay gente allí? Sí, respondió Lawrence. Y de eso se trataba: estar en Nueva York sin encontrarse con una multitud no era realmente como estar en Nueva York. Y hacer planes espontáneos para ir a beber a algún lugar inesperado… eso era aún mejor.

Así que Adele llegó al bar. Y claro, las dos fueron reconocidas, pero nadie en el bar fue desagradable. Luego cantaron karaoke, y la actriz aprendió que este pasatiempo es un poco más difícil cuando lo haces frente a una de las mejores cantantes del planeta.

Pero aun así fue una gran noche, el tipo de vivencias que Jennifer Lawrence sabe que necesita para seguir siendo buena en su trabajo. “No sé cómo puedo actuar”, dijo, “cuando me siento aislada de la interacción humana normal”.

Sin esa constatación, es difícil imaginar a Lawrence haciendo una película como Causeway, drama de Apple TV+ en el que interpreta a una ingeniera militar herida que regresa a su casa en Nueva Orleans. Causeway es el tipo de película indie que la actriz de 32 años no ha protagonizado desde su éxito de 2010, Invierno Profundo.

‘Secuestrada’ por la industria

A principios de octubre, cuando Lawrence se reunió conmigo para tomar unas copas, me dijo que algunos de sus representantes la habían alejado de materiales más pequeños como Causeway, advirtiéndole que su público no los entendería.

“Descubrí que muchos cineastas a los que realmente quería y admiraba tenían guiones que no me llegaban”, dijo.

Con el tiempo, se dio cuenta de que había demasiada gente involucrada en la toma de decisiones que deberían haber sido sólo suyas, y en 2018, dejó CAA, la agencia que la representó durante 10 años. “Me había dejado secuestrar”, dijo.

Lawrence siempre ha tenido el don de la franqueza. Quizá nunca tuvo tiempo de desarrollar una coraza protectora. Cuando se estrenó Invierno Profundo, tenía sólo 19 años; un año después, fue elegida para interpretar a Katniss en Los Juegos del Hambre, y dos años después ganó un Óscar por Los Juegos del Destino.

En una época en la que resulta difícil encontrar nuevas estrellas, no es de extrañar que Hollywood se aferrara a Jennifer Lawrence. Pero ella sólo pudo mantenerse a flote por un tiempo. A mediados de sus veintes, cuando terminó Los Juegos del Hambre y pasó a películas que tuvieron una acogida menos calurosa, pudo sentir la consternación de sus fans:

“Me decía: ‘Oh no, ustedes están aquí porque yo estoy aquí, y yo estoy aquí porque ustedes están aquí’. Esperen, ¿quién decidió que esta era una buena película?”.

¿Hubo algún título en particular que la hizo sentir así? “Pasajeros, supongo”, dijo Lawrence, refiriéndose a la cinta de 2016 que protagonizó con Chris Pratt.

Después de Pasajeros, filmó ¡Madre! y luego Operación Red Sparrow. Y aunque cada vez eran peor recibidas, siguió protagonizando películas de X-Men porque, cuando eres una estrella, ¿no se supone que tienes que hacer secuelas sobre superhéroes?

Pero nada de esto estaba funcionando, y Lawrence podía ver que se estaba gestando una reacción: Ella se había hecho demasiado grande, y la gente estaba deseando bajarle los humos. En el fondo, quizá ella también quería algo más pequeño.

Una nueva etapa

Uno tiene la sensación de que Jennifer Lawrence está ansiosa por dejar atrás su etapa de joven inocente. “Seamos realistas, me estoy acercando a los 40”, dijo. Ha pasado el otoño rodando la comedia No Hard Feelings, que la empareja con el actor Andrew Barth Feldman, “y trabajar con un veinteañero es muy deprimente”, dijo Lawrence. “Yo le digo: ‘Cuando se inventó YouTube, tú estabas naciendo'”.

No Hard Feelings será la segunda película producida por Lawrence y su amiga Justine Ciarrocchi, pero hay muchas más previstas. Está entusiasmada con Die, My Love y con una película biográfica sobre la agente de Hollywood Sue Mengers.

¿Siente que la reacción negativa hacia ella se ha reducido en los últimos años?

Sí, dijo, ahora que pasó tiempo desde Los Juegos del Hambre: “Ya no me asustan los niños de 13 años. No tienen ni idea de quién soy”. Su salida nocturna con Adele es un ejemplo de ello. “Las cosas son diferentes por mis interacciones en el mundo real, simplemente porque puedo moverme por la vida sin problemas”, dijo. “Hay algún artículo ocasional sobre mis salidas a la calle con botas Ugg, pero aparte de eso, el interés ha disminuido”.