Jason Momoa disfruta andar sin ropa; Se desnuda en programa de TV

El protagonista de la serie Chief of War, dijo que en ello ha contribuido su participación en ésta, ya que se desarrolla en Hawai

El actor Jason Momoa se desnudó en el programa Jimmy Kimmel Live! y reveló que gracias a la serie Chief of War, la cual protagoniza, ya no le gusta usar ropa.

Esto surgió después de que se le cuestionara sobre unas fotos que el mismo Momoa publicó en sus redes donde aparece él pescando mientras usaba nada más que un malo hawaiano, el cual tiene una estética similar a un taparrabos.

Jason explicó que recientemente comenzó a usar el traje de una pieza como preparación para su próxima serie Chief Of War de Apple TV +, que se desarrolla en Hawai a finales del siglo 17.

“Me estaba preparando para el papel porque me gusta meterme en el personaje así que estaba bronceando mi trasero blanco”.

“De hecho, ya ni siquiera me gusta usar ropa, estoy con esto todos los días. Lo uso todo el tiempo”, contó en la entrevista.

Hasta ahora no hay fecha de lanzamiento para Chief Of War, sin embargo, protagoniza la película Slumberland, que se estrenará en Netflix a finales de noviembre.