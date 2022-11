Impulsa IMSS programa Hábitos Saludables

Ofrecen talleres en las unidades médicas; Se busca frenar el avance de enfermedades crónico-degenerativas mediante una alimentación saludable y la actividad física

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora impulsa el programa “Hábitos Saludables” entre sus trabajadores y derechohabientes, a fin de fortalecer la salud preventiva y hacer frente a enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes.

En representación de la doctora María de Lourdes Díaz Espinosa, titular del IMSS en la entidad, el doctor Jorge Humberto Urbina Ochoa, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, destacó la importancia de promover estilos de vida más sanos, con un enfoque preventivo que genere bienestar y trabajadores más productivos.

”Para tener una vida más plena, sin diabetes, ni enfermedades degenerativas de ningún tipo, se deben incorporar cambios en la rutina diaria, como llevar una alimentación saludable, realizar actividad física y para los pacientes que ya la padecen, es esencial que sigan el tratamiento prescrito por su médico”, subrayó.

Como parte del programa “Hábitos Saludables”, puesto en marcha con apoyo de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, se impartieron talleres educativos en materia de prevención, elaboración de platillos y activación física, donde participaron empleados del Instituto y derechohabientes en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Los trabajadores capacitados en este taller realizaron una demostración de platillos saludables en la explanada del edificio principal del IMSS en Ciudad Obregón, donde difundieron los conocimientos adquiridos para una alimentación con menos grasas, sales y azucares.

