Impulsa a Lilia Montiel apoyo de la gente; Ha obtenido tres medallas de oro

La joven hermosillense colgó tres preseas del máximo color en los lanzamientos de disco y bala y en los 100 metros planos F41 Juvenil Mayor

Gracias al apoyo de la gente y la preparación que realizó durante un año, la sonorense Lilia Montiel ya puede presumir haber ganado tres medallas de oro en los Paranacionales Conade 2022 que se celebran en el estadio “Héroe de Nacozari” de Hermosillo.

La hermosillense de 16 años dijo sentirse contenta con su espectacular actuación en la que obtuvo medallas doradas en las competencias de 100 metros, lanzamiento de disco, y en la de bala, dentro de la categoría F-41 Juvenil Mayor.

“Estoy muy feliz con los resultados, fue algo pesadito, pero muy contenta. La verdad no imaginé que podía ganar medallas, le eché muchas ganas, con mucho esfuerzo para ganar”, platicó sonriente.

Para esta competencia, señaló, dedicaba por lo menos dos horas diarias durante un año de preparación, con entrenamientos muy fuertes, aunque al final valió la pena el esfuerzo para adueñarse de sus dos primeras medallas en la justa.

“Es mi segundo nacional, en el primero gané seis medallas de oro, me siento muy feliz que gané mis primeras aquí (Sonora) compitiendo en casa, aunque afuera también se siente muy bien, es diferente”, dijo.

“Había mucha gente que me apoyó, los escuchaba a lo lejos que me decían que le tirara bien, que le echara mucho esfuerzo. Eso me ayudó mucho, todo el apoyo que me dieron, se siente muy bien”, dijo entre risas.

Después de esta participación, comentó, espera saber qué competencia vendrán el próximo año, además de la siguiente edición de los Paranacionales Conade, para los que se preparará con el objetivo de volver a subir al podio.