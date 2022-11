Hospitalizan a Rebeca Jones debido a infección pulmonar

La actriz, de 65 años es reportada estable, aunque en redes sociales han aparecido peticiones de donaciones de sangre

Rebecca Jones se encuentra hospitalizada en un nosocomio de la Ciudad de México a causa de una infección pulmonar.

A través de un comunicado Prensa Danna informó que Jones, de 65 años, presentó una deficiencia pulmonar y una neumonía.

Hasta el momento, el dictamen médico reportó a la actriz estable.

“Agradecemos su preocupación y muestras de cariño para nuestra querida primera actriz Rebecca Jones, pedimos sus oraciones y buena energía para su pronta recuperación”, se lee en el comunicado.

En redes sociales está circulando una imagen donde se solicitan donadores de cualquier tipo de sangre para Jones, quien se encuentra internada en el Hospital ABC de Observatorio.

“Por favor URGENTE se requieren #donadores de #SANGRE de cualquier tipo para la actriz REBECCA JONES (muy grave) Terapia intensiva 6”, se lee en la descripción.

Aunque la histrionisa ha sido muy discreta con el manejo de su salud, tan solo este año ha tenido tres ingresos hospitalarios debido a que su estado físico ha decaído, pese a que ella ha retomado en lo posible su carrera.

Cabe recordar que, en 2017, Rebecca Jones fue diagnosticada con cáncer de ovario, el cual tras someterse a diversos tratamientos de quimioterapia logró erradicarlo.

En agosto de 2022, su ex pareja Alejandro Camacho dio a conocer que la actriz nuevamente padecía cáncer; sin embargo, Jones desmintió la información.

“Dice que me dio otra vez en el ovario, cosa que están mal porque ovarios sí tengo muchos, pero ya no están.

“A mí desde el principio me los quitaron, entonces ese tipo de datos, por ejemplo, están perfectamente mal”, expresó Jones.