Hará lo imposible para que México gane; Gerardo ‘Tata’ Martino

El técnico de la Selección Mexicana no teme derrotar a su país de origen, Argentina

A Gerardo Martino no dejan de recordarle su nacionalidad, ahora que puede prácticamente eliminar a Argentina del Mundial, pero insiste en que hará “lo imposible” para que México gane el partido de mañana en el Estadio Lusail.

“Yo te preguntaría ‘si vos estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?’. Tiene que ganar México, esperemos que gane México, no hay otra respuesta para eso.

“Yo ya sé dónde nací, te puedo decir el nombre del sanatorio, en qué año nací, las características de la ciudad mía en Argentina (Rosario), pero tengo que hacer lo imposible para que México gane, no puedo hacer otra cosa”, dijo el “Tata” en la víspera del juego en el Estadio Lusail.

Los equipos de Martino se caracterizan por llevar el peso del partido e imponer condiciones futbolísticas, más está consciente de la calidad de la Albiceleste, que también buscará el dominio del balón. No obstante, el técnico del Tricolor no renuncia a la victoria.

“Sí es posible cuando uno tiene una forma de jugar también depende de la Selección que dirija tiene más posibilidades de estar más tiempo pasando el partido con la idea que uno tiene y otras veces cuando uno juega con una Selección tan fuerte y poderosa tiene riesgo de que esto suceda menos y en caso de que suceda menos nosotros no tenemos que hipotecar la posibilidad de ganar el partido, así que sí se trabaja normalmente sobre los dos escenarios”, expresó.

En el Grupo C, México tiene un punto mientras que Argentina es sotanera tras la derrota en el debut, lo que incrementa la tensión del partido, pero ¿siente Martino que mediáticamente hay más presión sobre su figura que sobre el propio Tricolor?

“No entiendo esto de uno sobre otro, me parece que todos trabajamos para la Selección de México, dentro de su proyecto, después se verá dónde se hace hincapié, con el resultado puesto, pero en definitiva somos todos una cosa”, expresó.

A lo largo de la conferencia de prensa en el Centro de Medios de Doha, Martino reiteró que buscará la victoria porque prácticamente catapultaría al Tricolor a la siguiente ronda.

“Nos preparamos con la ilusión de llegar lo más lejos posible en una Copa del Mundo, independientemente de lo que vaya sucediendo con los rivales que nos vaya tocando, con la situación de ellos y la nuestra.

“Está claro que el panorama, lo dijimos después del partido con Polonia, el panorama, sobre todo a partir de la derrota de Argentina contra Arabia ha cambiado, y a lo mejor lo que no hubiese sido un partido clave y trascendental, con los resultados termina siéndolo y nosotros debemos afrontarlo de esa manera, pensando que nos condiciona mucho no tener un resultado favorable y a la vez pensando que un resultado favorable nos pone casi en situación de poder clasificar a los Octavos de Final”, mencionó.