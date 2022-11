Hallan muerto a Aaron Carter en su casa en California

El cantante y actor, de 34 años estaba en la bañera en donde al parecer se ahogó

El cantante convertido en rapero y actor Aaron Carter fue encontrado muerto el sábado en su casa en Lancaster, California, dio a conocer TMZ.

Según reportes al medio estadounidense el cuerpo de Aaron fue encontrado en su bañera y fuentes policiales le dijeron a TMZ que recibieron una llamada al 911 que un hombre se había ahogado en la bañera.

Representantes de la familia de Carter confirmaron la muerte del cantante. No proporcionaron ningún otro comentario inmediato.

La prometida de Carter, Melanie Martin, pidió privacidad mientras la familia está de duelo.

“Todavía estamos en el proceso de aceptar esta desafortunada realidad”, dijo Martin en un comunicado. “Sus pensamientos y oraciones son muy apreciados”.

Detectives de homicidios fueron enviados a la escena, sin que encontraran evidencia de juego sucio. Es un procedimiento operativo estándar para los detectives de homicidios investigar tales escenas de muerte, publicó TMZ.

Carter, el hermano menor de Nick Carter de los Backstreet Boys, actuó como telonero de Britney Spears, así como de la banda de chicos de su hermano, y apareció en la serie de telerrealidad de la familia House of Carters que se emitió en E! Enterteinment.

Aaron saltó a la fama a fines de la década de 1990 como cantante pop, lanzando cuatro álbumes de estudio, comenzando con su álbum debut homónimo en 1997, cuando solo tenía nueve años.

Después de que su primer álbum vendiera un millón de copias, el segundo álbum de Aaron, Aaron’s Party, triplicó ese número. El quinto y último álbum de estudio de Carter, LOVE, se lanzó en 2018.

Aaron hizo la transición al rap a medida que avanzaba su carrera musical, también apareció en Dancing With The Stars y actuó en la producción de Broadway Seussical.

Los problemas legales y el abuso de sustancias a lo largo de los años fueron problemas que siguieron a la vida de Carter, hace un par de años habló sobre la cantidad de pastillas que tomaba.

A Carter le sobrevive su hijo, Prince.