El alcalde Antonio Astiazarán trae bateo de 500 …Enhorabuena!

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, sigue bateando de 500, como se diría en el argot del beisbol que tanto gusta a los sonorenses y también al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego del espaldarazo que recibió de John Kerry por la organización del Foro Mundial sobre Energía Solar y sus programas de patrullas eléctricas, paneles solares y nuevas luminarias.

Además, el presidente municipal, anunció este miércoles en sus redes sociales, que por primera vez en 13 años, el Ayuntamiento a su cargo no solicitará créditos para pagar el aguinaldo a sus trabajadores y créanos que eso es un caso extraordinario y denota el buen trabajo financiero que han realizado.

“Se dice fácil, pero implica mucho orden, disciplina y honestidad”, escribió en su cuenta de Twitter Astiazarán Gutiérrez y agregó que “por primera vez, después de 13 años, no pediremos prestado para pagar aguinaldos” y finalizó “En el @HermosilloGob valoramos tu esfuerzo para pagar los impuestos. ¡Por eso los cuidamos mejor!

Como dice el refrán “hechos son amores y no buenas intenciones” y pésele a quien le pese, Toño Astiazarán está demostrando que sus promesas de campaña eran reales y no “echadas” a las que no tienen acostumbrados los políticos, porque las patrullas eléctricas ahí están a la vista de todos, al igual que la sustitución de luminarias que están realizando y ni qué decir de la instalación de paneles solares en los hogares.

Ni qué decir del mensaje de John Kerry, enviado especial del presidente de Estados Unidos en materia de clima, quien durante el Foro Mundial de Energía reconoció el esfuerzo y la colaboración de Astiazarán Gutiérrez con empresas de ese país para seguir innovando en varios aspectos y hacer de Hermosillo una ciudad solar… Como dije, está bateando 500… Enhorabuena!

Cajeme va de mal en peor en seguridad… hieren a niñas al ejecutar a uno

Tres menores resultaron con lesiones, afortunadamente fueron esquirlas de bala que las impactaron tras un ataque armado en contra de un individuo que estaba por fuera de una tienda de abarrotes en Ciudad Obregón.

Para mala suerte de las niñas de entre 10 y 12 años, justo cuando los delincuentes disparaban contra el objetivo, ellas se encontraban en la puerta por lo que las hirieron las esquirlas.

De acuerdo con información de la Secretaria de Seguridad las menores están fuera de peligro y se aclaró que el ataque armado fue directo contra el individuo que quedó sin vida en el lugar.

Sin embargo, créanos que el susto para ellas y su familia tardará años en disiparse y superarse, por lo que seguramente deberán recibir atención especializada… Ojalá que así sea!

Cabe señalar que en Cajeme ya suman 16 las víctimas de la violencia en el municipio, prácticamente uno por día, y créanos que la cifra es menor a la de meses anteriores, lo cual seguramente se festinará por la autoridad.

Sin embargo, entre la sociedad el temor a salir a la calle está a la orden del día y más en estas condiciones…

Felicidades al equipo de Proyecto Puente por su 12 aniversario

Y ahora nos toca felicitar a otro joven valor del periodismo sonorense, Luis Alberto Medina, quien junto a su equipo está celebrando 12 años de Proyecto Puente, con quien en periódico Entorno hemos colaborado en varias ocasiones… Sabemos del esfuerzo, empuje y dedicación que se requiere para trascender y esperemos que siga acumulando éxitos

