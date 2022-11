Urge poner orden en transporte y no exponer más a los pasajeros

Qué lamentable que los directivos del Transporte Público tengan pleno conocimiento de que están poniendo en riesgo la vida de sus pasajeros y aun así permitan que continúen las malas prácticas.

Luego de que una persona perdiera la vida cuando un operador dormitó y lo atropelló en la colonia Villa de Seris, salieron a la luz la falta de personal y que por ello los operadores se ven obligados a trabajar doble turno, en pocas palabras andan “como caballos lecheros”.

Por si no lo sabe la señora que dicen que dirige el transporte y demás involucrados, conducir desvelado es similar a hacerlo bajo los efectos del alcohol, ya que los reflejos disminuyen por la somnolencia.

Tan solo el sábado hubo dos accidentes en los que estuvieron involucrados camiones urbanos, los cuales por suerte no dejaron pérdidas humanas, únicamente materiales y si las cuentas no me fallan en la semana ocurrieron otros tres percances incluyendo en el que murió el trabajador.

El secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte reconoció que hay un déficit de operadores prácticamente del 50 por ciento y dijo que se contratarían más, y ojalá que se haga rápido ¿o cuántos más tienen que morir para que le echen ganas?

Además del dengue, pega gripe aviar a granjas del sur del estado

Como si algo nos faltara, entre el aumento desmedido de casos de dengue por falta de una estrategia de las autoridades de Salud, ahora se detectaron casos de gripe aviar, lo que afectaría las certificaciones en materia de sanidad que desde hace años disponen los productores de Sonora.

No sabemos si es mala suerte, negligencia o qué, pero qué lamentable que estén en riesgo esas certificaciones.

De acuerdo a lo que comentó el gobernador Alfonso Durazo, el brote en granjas de Ciudad Obregón, fue derivado de aves migratorias que afectaron a las de crianza, aunque se presume que ya se sacrificaron animales para evitar la proliferación de la llamada influenza aviar.

Curiosamente mientras esto sucede en varias alcaldías del sur de Sonora los vecinos están colocando moños de color negro en señal de luto por la mortandad de personas a causa de dengue, lo cual no ha sido reconocido por las autoridades de Salud… El caso que como decía mi abuela “no nos falta”…

Se prevé un mayor aumento en costo del huevo y pollo

Por cierto, los conocedores anticipan que el caso de la gripe aviar contribuirá a que siga incrementándose el costo de los productos avícolas, que en el caso de la cartera con 30 piezas ya supera los 100 pesos, lo que está afectando la de por si desgastada economía de los sonorenses.

Asimismo, también podría darse un aumento en el costo del kilo de pollo que ya ha sufrido algunos aumentos, aunque tal vez la gente deje de consumirlo por temor a contagiarse y ello provocaría una caída en su precio…

Veremos cuál es el comportamiento y sobre todo, habrá que cuidar el impacto que tenga en nuestro bolsillo, porque vaya que los comerciantes se están ensañando contra los últimos consumidores con aumentos desmedidos en los productos básicos.

