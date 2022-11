Grupo Inbursa declina compra de Banamex

Decide no seguir en el proceso; De esta manera solo Grupo México participa ante inversionistas extranjeros

Grupo Financiero Inbursa informó este miércoles que ya no continuará en el proceso para la compra del negocio de banca de consumo y empresarial de Citigroup en México.

“Luego de la presentación de una propuesta no vinculante para la adquisición de dichos negocios, las partes acordaron mutuamente que Inbursa no continuará en las siguientes etapas del proceso”, indicó el banco de Carlos Slim en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Inbursa era mencionado como uno de grupos mexicanos con más posibilidades para quedarse con Citibanamex, luego de que Grupo Financiero Banorte se retiró de la contienda justo después de la fecha límite del 20 de octubre para ofertas vinculantes. En tanto, la oferta de Santander fue rechazada en julio.

De este modo, la salida del banco de Slim deja al magnate minero Germán Larrea, que controla el conglomerado Grupo México (GMéxico), enfrentándose a un grupo de inversionistas internacionales y locales liderado por el banco mexicano Mifel, dirigido por Daniel Becker, quien también preside la Asociación de Bancos de México (ABM).

No obstante, fuentes familiarizadas con las negociaciones en torno a la venta -que Citigroup anunció a inicios del año como parte de sus esfuerzos para salir de algunas operaciones internacionales- habían dicho que Banca Mifel carecía del respaldo financiero para competir con las propuestas de Slim y Larrea.

“Estamos dialogando activamente con posibles compradores y seguimos comprometidos a seguir un camino que maximice el valor para nuestros accionistas”, dijo un portavoz de Citi sobre la decisión de Inbursa de dejar el proceso.

Carlos González, director de análisis en Monex, dijo que ahora Inbursa podría centrarse en su propia actividad y buscar eficiencias, a la vez que estimó que la posición de Larrea se fortalece.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado públicamente su deseo de que el comprador de los negocios de Citi en México sea una compañía mexicana.

Slim, el hombre más rico del País, fue nombrado como uno de los inversionistas locales preferidos de López Obrador para hacerse cargo de Banamex, que tiene una larga historia como el principal banco de México y fue adquirido por Citi en 2001