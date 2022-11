Graba Alicia Villarreal con su hija

Prepara disco de música ranchera; Melanie Carmona se alista para debutar y contará con el respaldo de su madre

Mientras su hija se decide a dar el gran paso a la música, Alicia Villarreal la invitó a cantar juntas y con mariachi.

Alicia comentó que grabó un dueto con Melenie Carmona para el disco que prepara de música ranchera.

“Ella grabó un dueto conmigo para mi disco de ranchero”, informó la cantante de “Te Quedó Grande la Yegua”.

Respetuosa de su hija de 23 años, pues dijo que es a ella a quien le corresponde dar la noticia de su lanzamiento, aseguró que por su parte siempre la ha apoyado.

Se le cuestionó si Melenie está invitada a asistir a su presentación como figura estelar en la segunda edición del Festival Nortex, que se llevará a cabo el sábado 10 de diciembre en el Parque Fundidora.

“Sí va a ir, siempre la invito al escenario (a cantar), si se anima yo voy a ser la más feliz”, expresó.

Señaló que ya está en los últimos detalles de su nueva producción, aunque no quiso dar detalles del lanzamiento de la joven.

“Es que a ella es a la que le corresponde decir, está estudiando, está en un momento de su carrera, ya le falta poco, está a la mitad, yo creo que ella está planeando entre qué hacer y lo que le apasiona, que es la música”, explicó Alicia.

“Claro que la apoyo, aparte me siento muy orgullosa de ella, canta precioso, compone increíble. Ya tendrán la oportunidad de escucharla”.

Sobre el Nortex, anunció que será de nuevo el Parque Fundidora, en el área del Parque Acero, la sede de la fiesta grupera que este año agendó la actuación de 20 grupos que desfilarán por tres escenarios el sábado 10 de diciembre.

“Hay una plataforma en la que ahorita podemos expresarnos como artistas, también la necesitamos porque ya no existía.

Esta es la oportunidad que tiene la gente para venir a compartir esos momentos que tuvimos antes, esos espacios donde íbamos a cantar, a bailar y nos la pasábamos bruto”, expresó la cantante, quien adelantó que prepara un disco ranchero.

“Como soy mujer, me he cansado de estar en la industria porque esa es la verdad, pero me doy cuenta que la misma industria me regresa y me regresan los fans”.