Goza Felipe Nájera aventura paterna

El actor dijo que se quedó con ganas de adoptar un segundo hijo

Hace 11 años cuando decidió junto a su esposo convertirse en papá y ser la primera pareja gay en adoptar en México, la aventura comenzó para Felipe Nájera, quien se quedó con ganas de un segundo hijo.

Después de casarse con Jaime Morales en el 2010, al año siguiente el actor dio el gran paso de su vida: adoptar a Alejandra, quien le enseñó a amar de manera incondicional.

“De repente pienso que fue hace 12 años cuando nos casamos y ¡cómo han cambiado las cosas! Nosotros fuimos los primeros que nos atrevimos públicamente a casarnos. Ha cambiado mucho todo, afortunadamente, ya nada más faltan dos o tres estados para que sea aceptado el matrimonio igualitario en toda la república”, contó Nájera.

En el 2009, recordó el actor de Rebelde, la Ciudad de México fue la primera donde se autorizó el matrimonio igualitario.

“Fuimos de las primeras parejas en casarnos y también de las primeras en adoptar. Fue vertiginoso. Me da mucho gusto que en tan poco tiempo hayan pasado muchas cosas y haber podido ser parte de ese cambio”, agregó.

Al cuestionarle si consideró la posibilidad de adoptar un segundo hijo, comentó que sí, pero finalmente no lo hizo.

También es cierto, compartió, que es caro tener hijos, sobre todo cuando se le quiere dar una buena calidad de vida.

“Hubo un tiempo que sí quisimos adoptar por segunda vez, pero pasó el tiempo. Finalmente la vida nos fue llevando. Dices: ‘Bueno, ya ni modo, ya no se pudo'”.

Su hija Alejandra ha regido tanto su vida como la de su marido porque, por ella, Felipe decidió dejar de beber socialmente. Después de la pandemia, el actor entendió que tenía que cuidarse para vivir pleno junto a su familia.

“Es conciencia definitivamente, por nuestra hija Alejandra pensamos mucho en eso. Ella cumplió 11 años el 16 de octubre pasado, ahorita está tranquilo todavía con lo que cualquier adolescente vive. Nos hemos preparado mucho Jaime y yo, pero no quiere decir que lo sepamos todo”, señaló el artista.

“Para mí ha sido fascinante ser papá, me parece que es el amor en todo su esplendor, incondicionalmente. Mi hija me ha puesto muy alerta en la vida”.

El que no haya mamá en casa no ha sido conflicto. La niña, que actualmente cursa la secundaria, creció sabiendo que en casa hay dos papás.

“Mucha gente piensa que los niños se dan cuenta un día, pero no, es algo que va creciendo, se va integrando de manera natural, que tiene dos papás, como se integra la heterosexualidad, la clase social, las creencias religiosas o filosóficas. Finalmente a los niños, nosotros les vamos enseñando la integración de la información”, explicó.