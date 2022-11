Golea Inglaterra a un caótico Irán en Qatar 2022

Se impuso por seis goles a dos ante un desangelado equipo iraní

Inglaterra se lució en su estreno en Qatar 2022, al golear 6-2 a Irán, rival que llevó al Mundial las protestas que inundan al país desde hace meses.

Los jugadores se negaron a cantar el himno nacional en la ceremonia previa al partido en el Estadio Internacional Khalifa, donde la afición iraní lanzó abucheos a su lábaro patrio.

El partido tampoco fue fácil para los asiáticos, quienes al minuto 19 perdieron a su portero titular, Alireza Beyranvand, luego de que este chocara fuertemente su cara con la de otro compañero.

Lluvia de goles para los Tres Leones

Inglaterra comenzó al minuto 35 la lluvia de goles por medio de Jude Bellingham, quien remató de cabeza un centro de Luke Shaw.

Ocho minutos más tarde, Inglaterra aumentó la ventaja cuando Harry Maguire bajó el balón a la salida de un tiro de esquina para que Bukayo Saka anotara.

Raheem Sterling conectó un centro del capitán Harry Kane en el tiempo añadido de la primera parte antes de que Saka engañara a la defensa de Irán y anotara el 4-0 a los 62′.

Mehdi Taremi redujo la distancia para Irán tres minutos después, pero Marcus Rashford convirtió el 5-1 momentos después de entrar al campo de juego.

Jack Grealish, quien también saltó al campo desde el banquillo, marcó el sexto gol de su equipo poco antes del final.

Taremi volvió a descontar para Irán de penal en el descuento.

Se niegan iraníes a cantar su himno nacional

Los once jugadores del equipo titular de Irán se abstuvieron de cantar el himno nacional de un país, que vive desde hace dos meses una ola de protestas contra el estricto régimen.

Durante la semana, el capitán del equipo, Alireza Jahanbakhsh, declaró que el vestuario decidiría “colectivamente” si cantar o no el himno como señal de apoyo a las manifestaciones que sacuden Irán desde hace dos meses.

Los once jugadores se mantuvieron rectos, impasibles y con rostro neutro mientras su himno resonaba en el Estadio Internacional Khalifa.

Irán está sumido en una oleada de protestas desde el fallecimiento el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años detenida por violar el estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres a llevar el velo en público.