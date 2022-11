Gana oro Carlos Sansores en TKW en Mundial de Taewkwondo

El mexicano conquistó la división de más de 87 kilos al vencer al español Iván García

Aquél joven que de 15 años salió de su casa siguió soñando con el corazón por delante y puso, de nuevo, a México en lo más alto del podio.

Carlos Sansores le dio a México su tercera medalla de oro en el Campeonato Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022 al conquistar la división de +87 kilos, tras superar 2-0 (5-3 y 3-0) al español Iván García.

El atleta de 25 años se tomó una revancha personal tras quedarse con la plata en el Mundial de Manchester 2019.

Patadas en la cabeza de 3 puntos y paciencia para atacar en los últimos 30 segundos del segundo round llevaron al mexicano a la cúspide de su categoría.

México sumó su cuarta medalla en el Mundial tras los oros de Leslie Soltero (-67 kg.) y Daniela Souza (-49 kg.), así como el bronce de Bryan Salazar (-87 kg.).

Sansores llegó a la Final tras superar a Sajjad Mardani en un dramático tercer round que terminó 2-2, pero que los jueces se lo dieron al mexicano, situación que se quedó reclamando el iraní.

“Lo que se me dificultó fue el hecho de la incertidumbre, el qué iba a pasar, pero siempre con el corazón y para delante. Lo único que pensé fue ‘lo que Dios quiera’ y me dio seguir para adelante”, comentó el también campeón panamericano de TKD.

Sansores comenzó a practicar el TKD a los 12 años y a los 15 salió de su casa rumbo al Centro Nacional de Alto Rendimiento y consiguió el subcampeonato nacional.

“Es la coronación de tanto esfuerzo que hemos hecho tanto él, nosotros, la familia que es la que siempre está ahí con él, aguantando ausencias, concentraciones, entrenamientos. No pudo estar en el cumpleaños de su bebé. Son los sacrificios que van de la mano con el deporte”, compartió Carlos, su papá.

En la actividad de los otros mexicanos, Paloma García, en los +73 kiloa se quedó en los Cuartos de Final, tras perder 2-0 (4-0 y 4-1) ante Dana Azran, de Israel, mientras que René Lizárraga, en los menos de 74 kilos, cayó en la Primera Ronda con el filipino Dave Cea.

Los otros campeones que dejó la jornada fueron Svetlana Osipova, de Uzbekistán, en los +73 kilos femenil y el español Daniel Quesada, en los menos 74 kilos.