Gana José Miguel Castro medalla de oro en su primer paratriatlón

La primera vez en una competencia en el mar y en paratriatlón no pudo ser mejor, admitió

José Miguel Castro, de San Luis Potosí, conquistó la presea dorada en la prueba que consistió en 400 metros de nado, diez kilómetros de ciclismo y 2.5 kilómetros de carrera, registrando un tiempo de 35 minutos y 53 segundos.

Castro, de la categoría 16-18 años, clase PTS5, superó a Gael Hipólito Cantú, de Nuevo León, quien hizo un tiempo de 36:53 minutos para quedarse con la plata: “Es mi primera vez en paratriatlón, no se me había dado chance de competir hasta hoy (miércoles)”, expresó José Miguel, quien tiene dos años entrenando en dicha disciplina.

“Estuvo muy padre, muchas nuevas experiencias en una sola (competencia)”, agregó, “la experiencia de nadar en el mar por primera vez, ya había nadado en el mar, pero no en competencia”.

La competencia de paratriatlón arrancó a las 9:30 de la mañana en Bahía de Kino, con un clima bastante frío, dando inicio con la prueba de nado: “El agua estaba pesada, muy fría, pero nada que uno no pueda soportar, había que aguantar vara”, comentó el potosino.

José Miguel salió del agua con la delantera, para continuar con los diez kilómetros de ciclismo, pero fue alcanzado y superado por Gael Hipólito en ese recorrido: “Como la bicicleta no es mi fuerte, mi fuerte es el agua, en la bicicleta me alcanzaron, pero yo no me podía dejar ganar tan fácil”, dijo.

“Tomé la delantera en la transición (a la carrera) por unos momentos, luego me volvieron a alcanzar y ya a la mitad de la carrera, dije: ‘lo que me quede de energía, lo gastas de una vez’ ¡y vámonos! a correr a todo y ahí regresé a la vanguardia”, detalló Castro.

José Miguel ya había competido en natación en las Paralimpiadas Nacionales, del 2017 al 2019 en Colima, y este 2022 también lo hizo aquí en Hermosillo, en donde ganó presea de bronce en 100 metros pecho.

Castro, de 19 años de edad, estudia la carrera de Química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí: “Llevo una doble vida de estudiante y deportista, entonces no es fácil, me tengo que decidir por una de las dos para equilibrar mi vida lo más posible para ir al corriente con la escuela y con el deporte”, apuntó.