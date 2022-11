Gana España a Jordania previo a Qatar en encuentro amistoso

La Roja se impuso tres goles a uno en su último juego de preparación

España se impuso 3-1 a Jordania este jueves en su primer y último ensayo de preparación de cara al Mundial de Qatar, hacia el que puso rumbo tras el encuentro disputado en Amán.

Ansu Fati abrió el marcador (13), Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ amplió (56) y Nico Williams cerró la victoria (84) de la Roja, mientras Hamza Al Daradreh recortó distancias (90+2) en un encuentro que sirvió para repartir minutos entre los elegidos por el seleccionador Luis Enrique Martínez para viajar a la cita mundialista.

España prácticamente jugó con un equipo la primera parte y otro en la segunda, en la que se sucedieron los cambios.

La Roja dominó ampliamente el juego, pero volvió a tener dificultades para concretar todas sus oportunidades ante una Jordania valiente que intentó presionar la salida de la Roja.

España abrió el marcador al cuarto de hora cuando el joven Ansu Fati recibió un balón en el área para soltar un disparo cruzado y hacer el 1-0 (13).

El delantero del Barcelona, la gran novedad de la convocatoria de Luis Enrique para el Mundial, no pudo tener un mejor regreso a la Roja, con la que había estado en la ventana internacional de junio aunque entonces no jugó ni un solo minuto.

Fati, que no había vuelto ha jugar con la selección española desde el 13 de octubre de 2020 contra Ucrania (derrota 1-0), fue uno de los hombres más activos de la Roja.

Tras el encuentro, España tiene previsto emprender vuelo hacia Doha, para empezar su periplo mundialista donde está encuadrada en el grupo E.

España empezará a competir el 23 de noviembre frente a Costa Rica, antes de medirse a Alemania y a Japón.