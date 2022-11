Gana demócrata Katie Hobbs gubernatura de Arizona; Vence a la trumpista Kari Lake

Tras una apretada competencia, la virtual ganadora se comprometió a gobernar para todos por igual

La demócrata Katie Hobbs, quien como Secretaria de Estado de Arizona se enfrentó a los esfuerzos de los aliados del ex Presidente Donald Trump para anular las elecciones de 2020, ganó ayer la contienda estatal por la Gubernatura frente a la republicana y trumpista Kari Lake, casi una semana después de los comicios de mitad de periodo.

Con más del 95 por ciento de los votos, Hobbs sumaba 50.41 por ciento del apoyo, frente a 49.59 por ciento de su rival, según el conteo de The Associated Press.

En un comunicado, la demócrata agradeció a su familia, voluntarios y personal de campaña por ayudarla a asegurar su victoria en la carrera por la Gubernatura de Arizona.

“Para quienes no votaron por mí: trabajaré igual de duro por ustedes, porque incluso en este momento de división, creo que hay mucho más que nos conecta”, agregó.

Hobbs será la primera Gobernadora demócrata en servir al estado de Arizona desde que Janet Napolitano renunció a principios de 2009 después de su confirmación como Secretaria de Seguridad Nacional durante la Administración de Barack Obama.