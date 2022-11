Frena Liga MX competencia de alto nivel; Reconoce Guardado

Sin embargo, consideró que hay que concentrarse en este momento en la competencia en Qatar

Andrés Guardado, capitán de la Selección Mexicana, acepta que la Liga MX tiene aspectos que frenan la competencia en el alto nivel, pero no quiso entrar en más detalles de cara al juego crucial contra Arabia Saudita en la Copa del Mundo.

“Eso es un análisis que está ahí, pero sinceramente con todo respeto no es momento para hablar de eso, tenemos un partido muy importante contra Arabia, necesitamos ganar, si es por muchos goles mejor, para asegurar el pase.

“Estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que hay que analizar y cambiar dentro de la competición de la Liga mexicana que seguramente no benefician ni ayudan a competir al máximo nivel en este tipo de instancias, pero ahora no me gustaría hablar de eso, en otro momento lo he hablado también, pero a un día del partido tan importante no es momento”, comentó el jugador.

Expresó que más allá del golpe contra Argentina no tiene una lesión de gravedad, así que está a disposición de Gerardo Martino para el juego frente a Arabia mañana en el Estadio Lusail.

México camina por la cuerda floja. Acude ininterrumpidamente a Octavos de Final desde Estados Unidos 1994, mientras que en 1978 se quedó por última vez en Fase de Grupos (no jugó en España 82 ni en Italia 90).

“El trabajo emocional cada uno de nosotros, pues somos profesionales, nos hemos desvivido toda nuestra carrera para vivir un momento así. Uno se dedica a esto, sueña con esto, para vivir este tipo de momentos, para estar en una Copa del Mundo y bajo esta presión, yo creo que todo deportista de máximo nivel y élite ha sobrepasado mil situaciones de presión, difíciles y que la cabeza empieza a acostumbrarse.

“Al día de hoy nosotros como grupo la verdad que intentamos aislarnos muchísimo de lo que hay alrededor, de todo, porque vuelvo a que esto no es de ahora ni de ayer, viene de tiempo atrás, hemos tratado y conseguido enfocarnos en lo nuestro y así creo que es más fácil conseguir los resultados, cuando se dan perfecto y cuando no entender que es parte de esto y que debemos revertir la situación, tenemos una oportunidad más y vamos a pelearlo hasta el final e intentar seguro”, mencionó el “Principito”.

Pide solidaridad a aficionados

Andrés Guardado ya no es ajeno a que algunos aficionados empiezan a vender sus boletos para el juego contra Arabia Saudita.

No lo es porque durante su conferencia previa al partido contra los saudíes fue cuestionado sobre esta peculiar situación que se empieza a dar entre algunos fans.

“Lo único que queremos es que nos apoyen hasta el final y que después hagan lo que quieran y que juzguen dentro del campo, son parte importante para que podamos conseguir el resultado, de que todavía tenemos una oportunidad y vamos a pelear hasta el final y nos encantaría que estuvieran con nosotros, cada quien es libre de hacer lo que quiera”, expresó el mediocampista del Tricolor.