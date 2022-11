Exhorta a vacunarse contra virus del papiloma humano a jóvenes de 13 y 14 años

Se trata de prevenir la enfermedad que es asintomática y puede detonar cáncer cervicouterino

Las mujeres que no estén vacunadas contra el virus del papiloma humano (VPH), en algún momento de su vida presentarán alguna infección relacionada con el padecimiento, por ello, la Secretaría de Salud recordó que en Sonora se está aplicando la vacuna contra esta enfermedad.

La institución puntualizó que personal de salud estará acudiendo a más de 700 escuelas secundarias del estado para inmunizar a las niñas de primero y segundo, pero también tendrá disponible la vacuna en los centros de salud urbanos y rurales para las jóvenes de entre 13 y 14 años de edad que no estén escolarizadas.

La SS explicó que la mayoría de las infecciones por VPH no provocan síntomas, y si lo hacen, duran poco tiempo o desaparecen sin tratamiento; sin embargo, en algunas personas puede provocar verrugas genitales y/o lesiones precancerosas que, en las mujeres, pueden progresar a cáncer cervicouterino.

La institución médica mencionó que la vacunación es la forma más sencilla, segura y eficaz de proteger a las personas; y una vez aplicado el biológico, el sistema inmunitario está preparado para reconocer la infección por VPH y producir anticuerpos que ayuden a combatir la infección.

La infección por VPH es adquirida por contacto sexual, por lo que es importante aplicar la vacuna a las niñas antes de que inicien con su vida sexual activa y protegerlas de varios tipos de infecciones por el virus.

Esta jornada de vacunación contra el VPH estará activa hasta el 9 de diciembre.