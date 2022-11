Están Tigres Femenil en semifinales

Los goles fueron anotados por Mia Fishel, Liliana Mercado, Belén Cruz, Stephany Mayor y Jaqueline Ovalle

En noche de Halloween, las Amazonas asustan más que las Diablas, a quienes golearon para instalarse en Semifinales del torneo Apertura 2022.

Con goles de Mia Fishel, Liliana Mercado, Belén Cruz, Stephany Mayor y Jaqueline Ovalle, Tigres Femenil venció 5-0 al Toluca y selló su pase con un lapidario global de 9-0.

La pertinaz lluvia que se hizo presente en el Estadio Universitario no mermó el juego de las felinas, ni el ánimo de los aficionados, quienes vieron a su equipo meterse a su novena Semifinal consecutiva.

Las dirigidas por Carmelina Moscato le pusieron número a la casa al minuto 26, cuando Fishel anotó a marco abierto, luego de aprovechar un balón que la portera de las Diablas, Wendy Toledo, no pudo cortar y dejó pasar el esférico para que la estadounidense entrara sola.

Minutos antes, el VAR le había anulado un gol a Fishel.

Tigres Femenil incrementó la ventaja con anotación de tiro libre de Mercado, quien disparó de derecha por encima de la barrera y venció a la arquera.

A inicio del complemento, Belén Cruz, de reciente ingreso, realizó el 3-0 a pase de Anika Rodríguez, después de internarse por el centro y tocar ante la salida de la portera Toledo.

Mayor se sumó al festín y anotó el 4-0 después de realizar una pared con Jaqueline Ovalle y doblegar el arco del Toluca.

El quinto gol lo marcó Ovalle, tras dejar atrás a la defensa mexiquense, enfilarse al área y definir ante la salida de la arquera Toledo.

Tigres Femenil se medirá a las Rayadas en la siguiente instancia en un duelo que definirá a una de las finalistas del Apertura 2022.

A pesar de contar con la campeona de goleo Mia Fishel, la entrenadora de Tigres Femenil, Carmelina Moscato, aseguró estar orgullosa de que el equipo no dependa de una sola jugadora para anotar y ganar.

“Estoy muy orgullosa se este equipo, nos hemos enfocado en el plantel de no solo tener una vía para poder anotar goles, sino ubicar en sus posiciones para no depender de una sola línea, desarrollar el equipo más dinámico, más peligroso”, explicó la estratega canadiense.