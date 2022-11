Está Memo Ochoa motivado para enfrentar a Argentina

El portero de la Sección Mexicana dijo que está listo para medirse ante Lionel Messi

Guillermo Ochoa, portero de la Selección Mexicana, se siente muy motivado de cara al partido del sábado contra Argentina en el Mundial, en el que se enfrentará a la “magia” de Lionel Messi.

Ochoa, que disputa su quinta Copa del Mundo, fue el héroe de México el martes, cuando detuvo un penal al delantero polaco Robert Lewandowski para que su equipo empatara 0-0 en su debut del Grupo C en Qatar.

Su equipo podría dar la sorpresa y eliminar a la favorita Argentina si consigue los tres puntos y se da otro resultado, después de que los sudamericanos sufrieran una sorprendente derrota por 2-1 ante Arabia Saudita.

“Estamos listos para competir y para dar la cara. Messi tiene esa magia, puede no hacer nada y de un minuto a otro resolver y anotarte un gol,” dijo el jugador de 37 años a la prensa el jueves.

“Va a ser un reto bonito. Que va a ser muy complicado, pues sí, pero qué mejor escenario que un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia en el mundo, Messi, si no es que el mejor”, expresó.

El capitán de México no huye a los desafíos y el sábado será el escenario ideal para probarse con los mejores, afirmó.

“No me gusta a mí el, ‘no quiero jugar contra tal porque es muy difícil’. No, al contrario, yo quiero jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido y ganarles,” dijo Ochoa.

México también se enfrentará el próximo miércoles al actual líder del grupo, Arabia Saudita.