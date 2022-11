Es Julio Urías finalista para el Cy Young en la Liga Nacional

El sinaloense terminó la temporada con marca de 17 ganados y siete descalabros y una efectividad de 2.16 y es el segundo en la clasificación general de Grandes Ligas

El lanzador mexicano Julio Urías es uno de los finalistas que podrían ganar el Cy Young de la Liga Nacional.

Sandy Alcántara, de los Marlines de Miami, y Max Fried, de los Bravos de Atlanta, son los otros nominados.

El zurdo terminó la temporada regular con marca de 17-7, 175 innings lanzados, 166 ponches y efectividad de 2.16 para hacerse del liderato de la Liga Nacional y el segundo en la clasificación general de las Grandes Ligas.

“El año pasado, pensé que fue menospreciado por no ser parte de la conversación. Este año, está de vuelta con otro muy buen año. Con todos los números que miran los muchachos, con lo que ha hecho esta temporada, es digno de la conversación. No hay duda de eso.

“Creo que Julio ha estado lanzando la pelota tan bien como cualquiera en el beisbol desde la pausa (del Juego de Estrellas). O incluso antes del descanso, en realidad. Ciertamente no tengo voto, pero es difícil ignorar lo que este tipo hace por un club de béisbol de calibre de campeonato”, dijo Dave Roberts, mánager de Dodgers de Los Ángeles, sobre el desempeño del tricolor en 2021, cuando alcanzó las 20 victorias.

En Playoffs, el sinaloense solo tuvo una apertura ante los Padres de San Diego, novena que los eliminó en la Serie Divisional. En ese juego, Urías permaneció cinco entradas en el montículo en las que permitió cuatro hits y tres carreras, no obstante se llevó el triunfo.