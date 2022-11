Muchos esperan su aguinaldo para gastarlos en EU, aquí, miles de niños sufren hambre y frío

Mientras los trabajadores y empleados de los tres niveles de gobierno esperan sus aguinaldos, cajas de ahorro y demás prestaciones, para irlos a gastar a los Estados Unidos, miles de menores de las colonias periféricas de los municipios sufren hambres, desnutrición y fríos, sin que nadie se acuerde de ellos.

Sus padres trabajan en lo que “salga”, a veces les va bien y, en otras, apenas les alcanza para mal comer. Sería bueno que nos preocupemos de nuestros vecinos en desgracia.

Estas familias, a pesar de no tener lo más indispensable, ríen, cantan, bailan y siempre andan alegres.

Los invito a que nos acerquemos a ellas para ayudarlos en lo que se pueda, más en estos días de Navidad y Fin de Año.

Hay muchas personas que se encargan de recoger ayuda para entregársela familias necesitadas; también lo puede hacer visitando casa por casa o, pueden llevar la donación a los DIF municipales, Deben hacerlo ya, para que los niños tengan regalos en Navidad.

Reconoce Toño Astiazarán a personal de Seguridad Pública Municipal

“Para nosotros es muy importante escucharles y ver cómo podemos mejorar la relación con la corporación, pero sobre todo, ese sentido de pertenencia”, manifestó el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán en el cuarto taller “En Equipo Por Hermosillo” con personal de Seguridad Pública de Hermosillo.

Junto a 200 mujeres y hombres que laboran en la institución, se realizó la reunión organizada por Recursos Humanos del Ayuntamiento de Hermosillo, en la cual el personal compartió sus necesidades y recibió capacitación a través del taller impartido por Héctor Franco Rey, con el fin de contribuir a una cultura organizacional.

“Hay casos que me llegan al corazón, casos que me hacen sentir orgulloso de ser Presidente Municipal y de encabezar un gobierno con una corporación como la nuestra. Quiero pedir un aplauso a Gilberto que evitó un suicidio hace pocos días. Son casos como esos, como los que me llegan de atención médica a personas, prevención a la violencia familiar y muchos otros ejemplos más, los que llenan de orgullo”, expresó.

Enhorabuena por los agentes que hacen bien su trabajo, indudablemente hay que reconocerlos, pero también se debe actuar contra aquellos malos elementos que continúan en las filas y echan a perder el trabajo de sus compañeros… Hasta aquí mis comentarios regreso mañana con el Favor de Dios…