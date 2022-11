Intransitable el estacionamiento de la cínica del ISSSTE del bulevard Morelos

Ya es tiempo de que se le dé una “manita de gato” al estacionamiento de la clínica del Issste ubicada por el bulevar Morelos norte, porque de plano se encuentra intransitable. Esta situación lleva años y al parecer el delegado, o el director, o el súper delegado Jorge Taddei Bringas, no se han dado cuenta. Es que llegan a los puestos públicos y se encierran en sus oficinas y no se preocupan por atender sus obligaciones. El espacio está lleno de hoyancos, ya pasó el tiempo en que fueron baches. No sé si esta clínica tenga un director o dependa del súper delegado.

Los médicos y empleados dicen que ya están cansados de denunciar esta situación pero que las oficinas centrales (delegación) no les hacen caso. La situación es peligrosa, porque son hoyos profundos, que los vehículos pequeños podrían quedarse embancados.

Este problema lleva años, nada más que a ningún funcionario de la dependencia federal les interesa solucionar el problema. Los derechohabientes sufren las de “Caín”, al igual que el personal médico y empleados en general. Creo que Jorge Taddei Bringas, súper delegado de las dependencias debe de tomar nota.

Este jueves (ayer), dos vehículos de encontraron de frente al entrar al estacionamiento, pero uno de ellos cayó a un hoyo y se ladeó un poco, pegándole al otro. La situación duró más de una hora en separarlos sin que se dañaran…Se logró, pero siempre hubo daños, porque los dos vehículos eran de modelo reciente. Los propietarios llegaron a un arreglo, porque en realidad nadie tuvo la culpa…En este caso la culpa sería de la dependencia por no arreglar el espacio de estacionamiento. Ojalá, Jorge Taddei Bringas, haga caso de esta denuncia pública ciudadana.

Anuncia gobernador Alfonso Durazo programa de infraestructura concesionada

El Gobierno de Sonora iniciará acciones que conforman el programa de infraestructura concesionada, el cual contempla una ardua labor de gestión de proyectos ejecutivos para destinar una inversión superior a los 11 mil millones de pesos, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario estatal detalló que se contempla la construcción del libramiento en Navojoa, San Luis Río Colorado, Caborca, Ímuris – Aribabi, Sonoyta, Santa Ana, Nogales, así como las carreteras de Sonoyta a Puerto Peñasco y de Altar a Sásabe.

En materia de obras hidráulicas, el gobernador Durazo Montaño anunció que, con un crédito que se solicitará por 735 millones de pesos, se realizarán obras de control de avenidas en Agua Prieta, Nogales y Guaymas. “Con el crédito traigo el dinero, nos damos capacidad presupuestal y nos comprometemos a pagar. Austeridad, ahorros, combate a la corrupción y precios de deveras, ajustados, sin entres, sin cuotas, sin mordidas, nada de por medio; de tal manera que eficientemos el uso de ese recurso”, indicó.

Añadió que, con los créditos que se solicitarán, se construirán ejes emblemáticos, definidos con los alcaldes, por 539.53 millones de pesos en Agua Prieta, Caborca, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Nogales, y San Luis Río Colorado. Heriberto Aguilar Castillo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, destacó la importancia de la obra de conducción pluvial en la avenida Tecnológico y el represo Las Granjas, ya que evitarán severas inundaciones y pérdidas humanas en temporada de lluvia en Nogales.

El gobernador Durazo Montaño informó también sobre el inicio de entrega de 462 mil 767 conjuntos deportivos, a igual número de alumnos, con una inversión histórica de 464 millones de pesos, dotando a las niñas y niños sonorenses de prendas de calidad para resistir las jornadas escolares.

Aseguran en Nogales marihuana y fentanilo; hay dos detenidos

A través de un cateo por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC); se lograron 382 kilos de marihuana, 880 pastillas de fentanilo, dinero en efectivo y dos personas en Nogales, Sonora. De acuerdo con las investigaciones del caso, los implicados fueron identificados como Francisca N, y Luciano N, de 56 35 años de edad, al registrarse una tienda de abarrotes en un predio ubicado a un costado de la Carretera Internacional, en el ejido El Cíbuta.

En respuesta a una denuncia anónima que elementos de la AMIC investigaron, además de integrar un Informe Policial Homologado (IPH) del caso para las acciones tácticas por 15 agentes, a bordo de ocho unidades de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Al ser examinado el interior del inmueble, las autoridades encontraron 37 bultos con que contenían marihuana con un peso de 382.9 kilos, así como una bolsa de plástico con 880 pastillas de fentanilo con la leyenda M30.

Además, 24 bolsas de plástico que contenían metanfetamina, 115 envoltorios pequeños con mariguana con un peso de 410 gramos y tres mil 750 pesos en efectivo que se entregaron como evidencia del delito al Ministerio Público. Cabe señalar que Francisca N, y Luciano N, fueron puestos a disposición de un agente para el resto de los procedimientos de ley, hasta que se determine su situación legal…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes.

