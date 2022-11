Continúan registrándose muertes violentas en Sonora: El Gobernador dice que han bajado

Continúan las muertes violentas en el estado y cuando no es en un municipio es en otro, como que los criminales se mueven de un lugar a otro, pero no, lo que pasa es que Sonora está “inundado” de todo tipo de droga, desde la mariguana hasta el fentanilo, que es el que anda de moda. Por eso se registran tanta crimines, cuando no es en el municipio de Cajeme y sus alrededores, es en los municipios de Guaymas-Empalme, Caborca, Nogales y Hermosillo, entre otros.

El Gobernador Alfonso Durazo Montaño, aseguran que han disminuido las muertes violentas, pero al parecer no le informa cual es la situación real, o solo le presentan las estadísticas en número, esos se borran o se cambian muy fácilmente. En los diarios no alcanzas los espacios para publicar tantas muertes violentas, además de asaltos a mano armada a negocios, domicilios particulares y personas en la vía pública. En Hermosillo ya contrataron más policías, pero son insuficientes.

El Gobernador tiene muchas cosas que hacer, pero debería darse tiempo para leer los diarios, (de perdida hojearlos), mirar noticieros en la televisión y, escuchar las noticias en la radio, para darse cuenta de los hechos violentos que se registran diariamente en la entidad. Si no le informan la realidad al mandatario, nunca va a poder elaborar un plan de trabajo para acabar con la violencia – al menos disminuirla-; Hay muchos robos domicilios, a personas y a vehículos en la vía pública.

Debemos devolver a Cajeme su lugar en el sector agroalimentario, dice el mandatario

La preservación de recursos como el suelo y el agua son fundamentales para la vida económica de Sonora, por lo que es necesaria la búsqueda de nuevos enfoques que apunten a la agricultura sostenible, aseguró Alfonso Durazo Montaño durante la inauguración del Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad (Ciasa).

El titular del Ejecutivo sonorense acompañó al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula en la inauguración de este evento, el cual, a petición del mismo titular de Sader, ahora se realizará de forma anual en Ciudad Obregón, debido a la gran relevancia agrícola nacional del municipio de Cajeme y del Valle del Yaqui.

En este espacio, Durazo Montaño apuntó al objetivo de preparar a una nueva generación de profesionales en materia de agricultura sostenible, con la búsqueda de tecnologías que ayuden a la preservación de los recursos naturales.

“Tenemos que generar una nueva visión sobre el aprovechamiento de estos recursos. Una nueva visión tecnológica que nos permita conciliar eficazmente la productividad agropecuaria con la sustentabilidad de la agricultura. Tenemos que impulsar una racionalidad de excepción, particularmente en el uso de nuestros recursos hídricos”, señaló.

Por su parte, el titular de Sader recordó la importancia que Cajeme ha tenido históricamente en el ámbito de la agricultura, no solo a nivel nacional, sino global; e hizo un llamado a redoblar esfuerzos para devolver a este municipio el lugar que le corresponde en el ámbito agroalimentario.

“Aquí donde nos encontramos el día de hoy, en Cajeme, en los años setenta fue el foco de atención mundial porque aquí se generó la Revolución Verde. De aquí se generaron las variedades de trigo que salvaron la vida a millones y millones de personas, principalmente de los países asiáticos”, dijo… Por cierto, en Ciudad Obregón el Gobernador Alfonso Durazo Montaño anduvo de “raite” con el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

