El PVEM hace política con programas de orientación para cuidar el medio ambiente

Son muchos los partidos políticos que existen en el país, pero poco se sabe de ellos, porque no difunden sus actividades. El partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Sonora, lleva a cabo programas de orientación para no afectar el medio ambiente para vivir mejor. Los programas incluyen concientización para no tirar desperdicios en la calle poniendo la basura en su lugar. De esta forma hacen política, no es necesario organizar mítines para llegarle a la gente, aseguran.

El dirigente estatal del PVEM, Calvin Valenzuela, dijo en entrevista que actualmente cuentan con 15 mil militantes en la entidad y que se está trabajando en la constitución de los nuevos comités municipales y que hasta el momento van 10, entre ellos están Nogales, Cajeme, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Naco, Agua Prieta, Caborca, Quiriego y Hermosillo.

Con relación al problema que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador y los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), en donde el mandatario busca reformar al órgano electoral, con la intención de desaparecerlo, Valenzuela señaló que en parte tiene razón el presidente, ya que los funcionarios de esta institución representan una burocracia “muy gorda” salarios altos.

El líder partidista dijo que el IFE ha funcionado muy bien en cuanto a la organización de las elecciones, en donde ha hecho valer la democracia, con resultados indiscutibles, pero en lo que sí ha fallado, es que no ha hecho que votan más ciudadanos, en todas las elecciones votan el mismo porcentaje…Así son todas las elecciones en el mundo mi amigo. Pero se acabaron los fraudes.

Calvin Valenzuela se hizo acompañar por Rosa Emma Ruiz Gutiérrez, secretaria del Comité de Mujeres del PVEM, quién informó que actualmente se trabaja en la capacitación para el cuidado del medio ambiente, como el no arrojar basura en la calle, porque esta tapa las alcantarillas y después se tienen problemas cuando llegan las lluvias…Muy aleccionadora la plática con estos dos líderes.

Firma Toño Astiazarán acuerdo con SEC para regularizar terrenos de escuelas

“Nos da mucho gusto ser partícipes de este esfuerzo”, expresó el Presidente Municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, al firmar un convenio entre el Ayuntamiento y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para regularizar terrenos de escuelas.

Toño Astiazarán enfatizó que desde el inicio de la administración ha dicho que se debe impulsar el orden y para eso es necesaria la certeza jurídica. “Nos agrada sumarnos a esta tarea y ojalá no sean solamente 96 y podamos seguir caminando juntos en proyectos de este tipo”, manifestó.

El secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante explicó que el programa Escuela y Patrimonio Seguro busca regularizar los terrenos sobre los que se encuentran los planteles, por ello se colabora con diferentes municipios, Hermosillo el más importante y grande de ellos.

“Venimos muy contentos, tenemos 96 casos identificados que pueden regularizarse. Es un juego de ganar en un sentido muy amplio, porque se nos obliga a regular pagos de servicios de agua y de impuesto predial al Ayuntamiento”, comentó el secretario.

Los acompañaron Zaira Fernández Morales, síndico municipal; Florencio Díaz Armenta, secretario del Ayuntamiento; Flor Ayala Robles Linares, tesorera municipal y Eduardo Chávez, coordinador jurídico del Ayuntamiento.

Hay que protegerse del frío en Sonora; en Nogales y Tucson, Arizona, está helando

El frío está calando hasta los huesos, principalmente por las mañanas y por las noches, por lo que hay que cuidarse mucho para no verse afectados y “pescar” un resfriado de esos que no nos dejarán recibir en buen estado de salud la Noche Buena y disfrutar la Navidad.

No hay que confiarse, porque el frío es muy traicionero. A las personas que tienen planes de ir a Nogales o Tucson, Arizona, les informamos que está haciendo mucho frío en el vecino estado…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

