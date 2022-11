Urge mejorar el servicio público de camiones en Hermosillo; macha gente paga taxi

Si el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, logra mejorar el servicio público de camiones en el estado, ganará algunos puntos a su favor por parte de los usuarios, que son la mayoría del pueblo. El mandatario se comprometió, si es que le aprueban el presupuesto, pero como la mayoría de los diputados son del partido Morena, el mismo de Durazo, no habrá problemas, por lo que muy pronto se tendrá en Sonora el mejor servicio de autobuses del país.

A Hermosillo le urge mejores unidades de transporte, pero, sobre todo, nuevas, es que la mayoría de las que están en servicio ya no aguantan “andan tirando la toalla”. Por ese motivo, los trabajadores y empleados llegan tarde a sus centros de trabajo y los patrones no perdonan. Los empresarios exigen puntualidad, a ellos no les importa el problema del transporte. Muchos trabajadores agarran taxis oficiales o privados, de los conocidos como Uber.

Estos desembolsos afectan la economía familiar, pero no hay de otra, ya que las empresas exigen puntualidad y, si no, les aplican una rayita de impuntualidad. Otras, devuelven al trabajador que no llega a la hora indicada. Todos estos problemas, entre otros, tienen los trabajadores por la falta de un buen servicio de transporte urbanos (camiones). Si el cobro de los camiones ya merma la economía de los trabajadores, poque son 18 pesos diarios por solo ir y venir a sus trabajos.

Si los trabajadores agarran más de un camión para ir a sus centros de trabajado, pues ya les quedó la mitad del salario…Están muy caros todos los servicios públicos y los salarios no se mueven. Los productos y servicios se incrementan a diario y los salarios se mueven cada año…Hace falta más justicia laboral, pero los empresarios y los líderes sindicales se ponen de acuerdo y el gobierno es cómplice. En todos los movimientos económicos el afectado es el trabajador…siempre.

Tendrá Hermosillo y Sonora transporte público de primera: Gobernador Alfonso Durazo

Por su parte el Gobernador Durazo Montaño, dijo que el fortalecimiento presupuestal del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes) para la mejora de las condiciones del servicio de transporte público se traducirá en más unidades y mejor calidad en el servicio, de aprobarse el paquete fiscal 2023 por el Congreso de Sonora.

Señaló que el presupuesto para esta institución se ha aumentado en más de 300 millones de pesos, al pasar de 420 en el ejercicio 2022, a 750 millones para el 2023. Recordó que esta inversión significará un cambio de fondo en la prestación del servicio de transporte, históricamente abandonado por los anteriores gobiernos.

Todos los gobiernos han atendido al servicio público de camiones, señor Gobernador, nada más que las unidades se acaban, debidos a las malas condiciones en que se encuentran las calles. Además, son muchas horas de trabajo, de 6:00 de la mañana a 22:00 horas, diez de la noche. Tiene razón, falta más unidades, para que haya de repuesto y, la que se acabe, cambiarla por nuevas.

De igual forma, aseguró el mandatario que una economía responsable es aquella en la que todos contribuyen para el beneficio social, por lo que la recaudación en materia de transporte personal representará un apoyo para la mayoría de las y los sonorenses que se trasladan mediante transporte público. “La dignificación del transporte en Sonora será una realidad en la que el esfuerzo de todos sumará para que, quienes más lo necesitan, puedan disfrutar del derecho a la movilidad”, dijo…Qué bien, usuarios sobran Señor Gobernador.

Ratifica Ayuntamiento su respaldo al Maratón Internacional de Hermosillo

Carolina Guerrero Carrazco, directora general del Instituto del Deporte y la Juventud de Hermosillo (IDJH), confirmó el apoyo del Gobierno Municipal para que la edición de este año del Maratón Internacional de Hermosillo se celebre en la ciudad el próximo domingo 4 de diciembre.

Dijo que el Gobierno Municipal y el IDJH atienden de primera instancia el principio de respeto a las y los deportistas, así como a las bases ya acordadas de la convocatoria, y en virtud de ello el evento se celebrará con estricto apego a dichos términos, es decir en la misma, fecha, hora y sede.

Será el domingo 4 de diciembre de 2022, con salida desde las inmediaciones del Palacio Municipal de Hermosillo, a partir de las 6:15 horas, con recorridos de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, así como un desayuno de convivencia para todos los participantes al final de las rutas.

La funcionaria municipal, junto a la atleta Priscila Cárdenas y Adolfo Cota Montaño, presidente del comité organizador, coincidieron en que se trata de una actividad muy importante no solo para la comunidad de corredores locales y visitantes, sino para la capital sonorense en general.

Cota Montaño añadió que será una gran fiesta cívica deportiva donde hay cabida para todas y todos los deportistas. En la plataforma https://maratondehermosillo.com/, quienes estén interesados en participar y aún no están inscritos podrán hacerlo, además de conocer con todo detalle información sobre las categorías y distancias disponibles…Qué bien, es todo por hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

