Fernando “Toro” Valenzuela, nunca jugó con Naranjeros de Hermosillo

Yo son uno de los miles de hermosillenses que se oponen a que al estadio Sonora se le cambie de nombre por el de Fernando “Toro” Valenzuela, y no porque no lo merezca, sino por la sencilla razón de que nunca jugó con los Naranjeros…Es más, “El Toro” casi no jugó en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), sus grandes hazañas las tuvo en las Grandes Ligas jugando para los Dodgers de Los Ángeles…Soy de la idea de que se siga llamando Estadio Sonora.

Ahora si quieren ponerle el nombre de un pelotero sonorense, tenemos algunos, como Sergio “Kalimán” Robles, de Magdalena de Kino; Erubiel Durazo, de Hermosillo y, el “El Chispa” Gastélum, de Huatabampo, solo por citar tres. O de un pelotero NO sonorense que vistieron la franela naranja por muchos años, como José Luis “Borrego” Sandoval, (Sinaloa), que jugó toda su carrera con Hermosillo; Maximino León, (Veracruz), igual siempre con Naranjeros…y sigue; Vinicio Castillo, (Oaxaca); hay muchos jugadores naranjeros que han defendido los colores Naranja, beige y luto.

Fernando “Toro” Valenzuela, un digno representante del beisbol sonorense en Grandes Ligas, sin duda un gran ídolo, pero nunca jugó con los Naranjeros, solo como como refuerzo en PlayOff, creo.

Le podían haber puesto el nombre de Benjamín “Cananea” Reyes, todo un personaje para la afición naranjera por tantos títulos que les brindó varios títulos en la LMP en series del caribe.

No estoy hablando mal de “El Toro”, además es mi ídolo, pero debe de haber justicia. Erubiel Durazo sigue aportando su experiencia como director del Deporte en Sonora, al igual que Sergio Robles.

En esta decisión del Gobernador Alfonso Durazo Montaño, influyó mucho la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué?, porque el ídolo del “Peje” es el “Toro”. Esto lo dice el Presidente cuantas veces tiene oportunidad, y está bien, como buen aficionado al rey de los deportes…Es en lo único que estamos de acuerdo el Presiente y yo, que a ambos nos gusta el béisbol…Por otra parte, respeto y apoyo a nuestro presidente, es un mandatario legítimo. Sin duda.

Bebé se traga batería (pila) y le quema el esófago; permanece grave en el HIES

Nayeli Guadalupe Coronado pide apoyo para salvar la vida de su hijo Dylan de dos años de edad, quien se encuentra internado en un hospital, grave con quemadura en el esófago e infección en pulmón, tras ingerir una batería-pila. La familia del pequeño, residente de la colonia Mesa Sur de Cananea, ha utilizado las redes sociales para solicitar ayuda a la comunidad sonorense.

Dylan se encuentra en terapia intensiva del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) desde el pasado 23 de octubre. La pila reventó en el interior de su organismo provocando quemaduras en su estómago e infección en un pulmón. La madre de Dylan, explicó que en un principio que lo llevó al Hospital de Cananea porque el niño presentaba dificultad para respirar y ahí le notificaron que había ingerido una pila.

Posteriormente, fue trasladado al HIES donde a través de diferentes aparatos oxigenan su sangre para poder operarlo… Se pone a disposición el número telefónico 645 105 7293 de la señora Nayeli Guadalupe Coronado para quien decida apoyarlos. Con la ayuda de Dios, todo va a salir bien.

Se ejecutan acciones para contener casos de gripe aviar en Sonora

El Gobierno de Sonora, a través del Comité de Emergencias de la Secretaría de Agricultura estatal, trabaja de la mano con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para lograr la menor afectación posible por los casos de gripe aviar que se han presentado en la entidad, así como en algunos estados del país, manifestó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Luego de reunirse con integrantes del comité, el mandatario estatal confirmó que en Sonora se presentaron dos casos de influenza aviar por AH5N1, en granjas del municipio de Cajeme. Informó que se han puesto en práctica acciones inmediatas para contener la expansión de la gripe aviar, por lo que ya se estableció un cerco sanitario para controlar el problema.

Durazo instruyó al Comité de Emergencias de la Secretaría de Agricultura estatal a mantener una coordinación estrecha con el Gobierno de México para obtener resultados efectivos en la contención de este virus, así mismo, los llamó a establecer canales de comunicación con avicultores, entre otras medidas. Este es todo un tema y en sus manos está que se controle, que no crezca, que se contenga en donde está y que ahí se resuelva”, expresó. “Todo el apoyo del gobierno del estado”, dijo

Por su parte, la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, aseguró que la dependencia se encuentra tomando todas las medidas para contener el brote de gripa aviar.

Mientras tanto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), determinó que, previo a su movilización, las unidades de producción avícola de Sonora y Nuevo León deberán demostrar, a través de pruebas realizadas en laboratorios oficiales de la Secretaría de Agricultura federal, que los productos están libres de influenza aviar para evitar la diseminación de la enfermedad y proteger el consumo nacional de productos avícolas.

Además, Senasica, junto a la Comisión Auxiliar de Sanidad Avícola (CASA) de la Unión Nacional de Avicultores, analiza la efectividad de las vacunas disponibles y diseña una estrategia de vacunación para proteger a la avicultura nacional…Antes de cerrar este espacio, quiero felicitar a todos los Ernesto, en su Día, en especial para mi hijo Ernesto y mi nieto Ernesto Jr. … Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

