Lucen llenos de deudos los panteones de Hermosillo; también muchos vendedores

En un recorrido por el comercio local y los panteones de Hermosillo, nos pudimos cuenta que los festejos del Día de los Muertos” empezaron desde el pasado viernes 28 de octubre, cuando las personas empezaron a comprar coronas y flores…

El domingo y el lunes fue una locura, cuando el producto empezó a escasear y los compradores se movían de un lado a otro y no podían encontrar los arreglos de sus preferencias. Este miércoles 02 de noviembre, Día de Muertos, serán los revendedores, que compraron las coronas y arreglos más baratos para venderlo más caro.

Los precios en las afueras de los panteones se venderán con un sobre precio de más de un 50 por ciento en el transcurso de este día y, al caer la tarde, empezarán a rematar lo poco que les queda, para que no les quede producto. Esto es lo de todos los años, porque las coronas y flores naturales no se pueden comprar antes porque se marchitan…

Además, no hay comparación entre unas flores naturales que unas de papel…Las florerías están vendiendo coronas y flores desde el pasado viernes. Los grandes centros comerciales empezaron a vender desde el domingo…Qué bien.

Los panteones de Hermosillo estuvieron muy concurridos sábado, domingo, lunes y martes y, me supongo que este miércoles, habrá lleno total, por ser este el mero, mero, Día de los Muertos…Además, algunas empresas le darán medio día a sus trabajadores para que vayan al panteón…

Los trabajadores de los gobiernos federal, estatal y municipales no laborarán…Los trabajadores que sí laboraremos somos los policías, cruz roja, bomberos, medios de comunicación, hoteles, transportes (camiones urbanos y taxis), entre otros. Alguien tiene que trabajar.

Universidades deben transparentar gastos “porque sí hay actos de corrupción”: AMLO

Andrés Manuel López Obrador señaló que las universidades deberían transparentar sus gastos porque aún existen actos de corrupción dentro de estas instituciones. “Respetando la autonomía, creo que es indispensable que haya transparencia, que se informe del manejo de los presupuestos. No al Ejecutivo, sino a la comunidad universitaria”, dijo en su conferencia mañanera del pasado lunes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, López Obrador sugirió que cada tres meses se presente un informe sobre los ingresos y gastos de las universidades públicas, pese a que no están obligadas a hacerlo. “Ayudaría bastante porque sí hay actos de corrupción en universidades, no en todas, desde luego. Como sencillamente hay favoritismo, influyentísimo, hay quienes reciben sueldos elevadísimos o gastos onerosos, lujos”, apuntó.

El Presidente también dijo que se deben mejorar los salarios de los trabajadores y de los profesores. Sin embargo, subrayó que, “en general se actúa bien, no hay problemas mayores”.

“No tengo conocimiento de ninguna universidad que esté en paro, en huelga”, añadió. Ahora va López Obrador en contra de las universidades, porque los únicos honestos en el país son los miembros de la 4-T.

Hay que pegarle una “manita de gato” a la carretera de “cuatro carriles” de Sonora

Hace tres años que no viajo al norte de la entidad por tierra, por lo que no sé cómo se encuentra la carretera internacional 15. Me han contado que ya terminaron el tramo de la rúa kilómetros antes de la entrada a Nogales. Qué bien.

Esto lo hago como un recordatorio a las autoridades federales y estatales, para que tengan en buen estado a la “cuatro carriles”, porque se viene el paso de paisanos que llegan de los diferentes lugares de Estados Unidos a nuestro país.

Si hay baches, que los tapen, si hay tramos en reparación que los terminen, porque nuestros familiares y amigos creen que las carreteras son iguales a las del “otro lado”, pero no. Aunque la “cuatro carriles” está a bien, a secas, pero no está demás a que se le pegue una “manita de gato”. Muchos paisanos vienen desde muy lejos, por lo que hay que facilitarles las cosas…hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

