Empata Estados Unidos con Gales en su debut en Qatar

Quedaron los cartones iguales a un gol cuando los estadounidenses aventajaban a sus contrarios

A solo 10 minutos del final, Estados Unidos dejó ir la victoria y empató 1-1 ante Gales en el cierre de la jornada del Grupo B del Mundial de Qatar 2022 en el Estadio Ahmad Bin Ali.

Con anotaciones de Weah y Bale, estadounidenses y galeses dividieron puntos y están detrás de Inglaterra, que comanda el sector luego de aplastar 6-2 a Irán.

El cuadro del técnico Greg Bernhalter lució peligroso desde los primeros minutos y tomó la iniciativa del encuentro.

Apenas a los 8 minutos, un desborde por derecha casi termina en autogol de los galeses y en la siguiente jugada ahora por izquierda, Josh Sargent logró un buen remate de cabeza que salió ligeramente por un costado.

Estados Unidos prácticamente echó atrás a Gales y encontró la recompensa al minuto 36.

El líder Christian Pulisic salió con balón controlado tras una pared por el centro para jalar la marca de tres rivales y filtrar a Timothy Weah, que con la parte externa de pierna derecha resolvió ante la salida del arquero Hennesey.

Gales no mostró iniciativa por el control de balón y la jugada más destacada de Gareth Bale en la primera mitad fue una barrida que le costó la tarjeta amarilla al 40, mientras la tribuna festejaba la marcación del árbitro de Qatar, Abdulrahman Al-Jassim.

Para la segunda mitad, Gales salió con la necesidad de buscar la portería estadounidense, pero la presión en media cancha de los estadounidenses le quito profundidad a los “Dragones Rojos” y evitaron el peligro.

Fue en el último tercio del partido cuando Gales apretó por aire a Estados Unidos y con dos remates de cabeza, el primero en jugada y el segundo en un tiro de esquina, que estuvieron muy cerca de conseguir el empate.

Ya en la recta final, el defensa estadounidense Tim Ream se barrió por detrás de Bale de forma imprudente en búsqueda del balón cometiendo un penal que el árbitro no dudo en marcar.

El ex jugador del Real Madrid disparó con fuerza a la derecha del arquero de las barras y las estrellas para decretar el 1-1 al 82′ ante los 43 mil 418 espectadores que se congregaron en el Estadio.

El Grupo B tiene como claro favorito a Inglaterra para avanzar en primer lugar y ahora Estados Unidos deberá enfrentarlo en la siguiente jornada, mientras que Gales se verá las caras con Irán.