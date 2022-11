Donan silla de ruedas a persona vulnerable tras petición en redes sociales

Personal del Voluntariado de la Secretaría de Salud apoyó a la señora Santos Trujillo a quien también programará para una cirugía que esperan le permita recuperar la movilidad

El Voluntariado de la Secretaría de Salud (SSA) entregó en donación una silla de ruedas nueva y paquetes de pañales a la señora Santos Trujillo Tánori, como parte del apoyo que requería por estar en una situación vulnerable.

La dependencia detalló que gracias a varias publicaciones en redes sociales donde exponía la situación en la que se encontraba la señora de 62 años, es que el personal del voluntariado acudió a su domicilio al llamado para auxiliarla y ayudarla para reprogramar algunas cirugías que requiere.

Comentó que la señora Santos Trujillo desde hace poco más de cinco años perdió la capacidad de caminar después de una caída que le provocó una fractura de cadera, misma que se atendió en el Hospital General del Estado (HGE) con una intervención y posteriormente programada para nuevas intervenciones quirúrgicas que no concretó al no poder acudir al nosocomio.

“Estoy muy agradecida por lo que hacen por mí, yo no esperaba esta noticia, no esperaba este gusto, esta alegría que yo siento que no voy a batallar en no tener ˋsapetasˊ, no voy a batallar por el carrito, se me van a acabar las tristezas”, comentó.

Doña Santos que además es costurera y comerciante de dulces para sobrevivir, será reprogramada para una nueva cirugía de cadera que le ayude a recuperar su movilidad y volver a caminar.