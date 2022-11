Devela Angélica Vale su estrella en el Paseo de la Fama

La actriz mexicana, acompañada de su familia, se la dedicó a México

La actriz mexicana Angélica Vale develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California.

Durante la ceremonia, Vale, de 47 años, estuvo acompañada de su familia conformada por su esposo Otto Padrón, sus dos hijos y su madre Angélica María.

“Se lo dedico a mi papá (Raúl Vale), a mi mamá, pero arriba de ellos está mi abuela (Angélica Ortiz) que es mi inspiración y sin ella no sería para nada quien soy como mujer ni como artista.

“Y obviamente se lo dedico a mi México lindo y querido, porque si no hubiera tenido carrera allá esto no hubiera sucedido jamás”, dijo en entrevista con Sale el Sol.

La estrella de la protagonista de La Fea Más Bella se colocó junto a la de su madre y a la de Luis Miguel, con quien según relató también fue su vecino hace algunos años.

“Luis Miguel fue mi vecino cuando yo tenía seis años y él tenía como 11, y pues como dijo Pepe todo es un ciclo, así que otra vez somos vecinos”, aseveró Angélica Vale.

La histrionisa también recibió el apoyo de varios amigos famosos como Pepe Aguilar, Jaime Camil, Kate del Castillo, Omar Chaparro y Adamari López.

“Me siento con un amor impresionante y no hay palabras para agradecer”, expresó Vale.