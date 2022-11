Destacan pesistas sonorenses en Torneo del Pavo en San Luis Potosí

Los halteristas lograron 47 medallas incluyendo el tercer lugar en la rama femenil

La selección sonorense de levantamiento de pesas tuvo una destacada actuación en la 54 edición del Torneo Nacional del Pavo de Halterofilia, que se celebró en San Luis Potosí, en donde lograron una sumatoria de 47 medallas, incluyendo el tercer lugar en la rama femenina.

El equipo sonorense contabilizó, entre las dos ramas, 20 medallas áureas, 19 platas y ocho bronces, además de obtener siete campeonatos nacionales (cuatro de hombres y tres de mujeres) en su participación efectuada el fin de semana pasado en la capital potosina.

Sonora adornó su participación con el tercer lugar de parte de las pesistas femeninas que consiguieron ese sitio tras capturar 10 doradas, 17 argentas y cuatro de tercer puesto (31 en total); mientras que los varones recolectaron 10, 2 y 4 (sumaron 16), respectivamente.

Con tres medallas de oro y, por ende, como campeones nacionales, terminaron: Daphne Guillén (59 kilogramos en la Sub 20), Noemí Rodríguez (más de 87 en la Sub 20), Cristian Grijalva (102 en la Sub 17) e Ihann Barreras (81 en la Sub 17).

También resultaron monarcas Ana Paola Valenzuela (81 kilos en la Mayor), Rodolfo Ruiz Carrizoza (67 kilos en la Sub 15) y José Eduardo Rubio (81 en la Sub 10), y aunque ellos ganaron par de oros –los dos primeros añadieron una plata y el tercero un bronce- dominaron su categoría al acumular más kilogramos totales.

Las otras dos preseas del máximo color las levantaron Karla Ortiz (64 kilogramos en la Mayor) y Melissa Véjar (81 en la Mayor), quienes además agregaron dos metales plateados en su actuación personal.

Mientras que Andrea Gastélum (76 kilos en la Mayor), Naomi Montes (49 en la Sub 20), Rosalina Ortega (55 en la Sub 20) y Jazmín Silva (81 en la Sub 20), fueron triples medallistas de plata, entretanto Derek Acosta (61 en la Sub 17) obtuvo una del mismo color.

A su vez, el resto de los bronces sonorenses quedaron en poder de Ashley Wendlath Noriega (tres en los 45 kilogramos de la Sub 13, más uno en la Sub 17), Raúl Medina (dos en 61 de la Sub 15) y Luis Camacho (uno en 73 de la Sub 15).