Designan a Bad Bunny Artista del Año; La plataforma Apple Music

El puertorriqueño es el primer latino en obtener la distinción

El puertorriqueño Bad Bunny fue designado como el Artista del Año por la plataforma Apple Music, con lo que se convierte en el primer latino en conseguir la distinción.

Estoy agradecido por todo lo que he logrado y he experimentado. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría todo el crédito ni diría: ‘Es por mí’. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten”, dijo el artista a través de las redes sociales.

Su producción Un verano sin ti es el disco con el que Benito Martínez Ocasio se ha colocado en los primeros lugares de Apple Music al ser el más reproducido del año. .

Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en todos los rincones de la cultura no se puede ignorar en 2022”, dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music and Beats de Apple, a través de un comunicado.

La plataforma destacó la evolución y el crecimiento de Bad Bunny en tan sólo cuatro años. En un principio era anunciado como un artista emergente por Apple Music, incluyéndolo en 2018 en su programa Up Next, para ser actualmente el más escuchado por los usuarios de la plataforma.

Ver a Bad Bunny ascender de un artista de Apple Music Up Next en 2018 a nuestro Artista del Año este año ha sido nada menos que extraordinario. Lo felicitamos por su año récord y por continuar llevando la música latina a una audiencia global masiva”, agregó Schusser.